Nem érte meg az októbert Gerliczki Máté Kisvárdán, a 8. forduló után megköszönték a munkáját

M. B.M. B.
2025.09.30. 16:06
null
Fotó: Czinege Melinda
A labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződést bontott Gerliczki Máté vezetőedzővel.

Elemezve a történteket, az elmúlt időszak tapasztalatait, úgy ítéltük meg, hogy elindult egy negatív folyamat, és ezt – tanulva a legutóbbi kiesésünk alkalmával történtekből – még időben szeretnénk megállítani. Gerliczki Máténak az érdemeit elismerjük, hiszen az elmúlt időszakban is működött az edzéselméleti rész, az elemzések még az elmúlt két, vesztes mérkőzésen is jelentős különbséget mutattak a javunkra a futóteljesítmény és a sprintek számát tekintve is, viszont a futball nem csak erről szól. Klubunkban mindig a legfontosabb szempont volt a rend, a fegyelem és a fegyelmezettség. Ezt picit most valami megbontotta, amire idejében kell reagálnunk. Máté talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz, de ez nem mindig kifizetődő” – indokolta meg a döntést Révész Attila sportigazgató, hozzátéve, hogy a hétvégi bajnokin a jelenlegi szakmai stáb irányítja a csapatot az „ő irányításával”.

A távozó szakember azt mondta, nagy lehetőség volt számára, hogy a Kisvárdánál tevékenykedhetett, amiért hálás. „Rengeteget tanultam az eltöltött négy év alatt, mindamellett azt is vallom, hogy ezzel a lehetőséggel éltem, és nem visszaéltem. A megszerzett tíz pont most sem mutat rosszul, és jó alapot teremt ahhoz, hogy a csapat feljutóként elérhesse a céljait. Továbbra is profi együttes vezetőedzőjeként képzelem el magam, az pedig, hogy mennyire vagyok alkalmas erre, úgyis a következő állomáshelyemen derül majd ki igazán. Ha a személyes érzéseimről kell beszélni, akkor nem jött el a világvége, nem is halt meg senki, nem a karrierem végét érzem, hanem azt, hogy ez a pályafutás most fog igazán beindulni. Köszönöm a játékosok hozzáállását és beletett munkáját, és köszönöm a stábom kitartó segítségét” – fogalmazott Gerliczki Máté.

Gerliczki 2021-ben került a szabolcsi klubhoz, ahol előbb az U19-es együttest, majd az NB III-as tartalékcsapatot irányította. Ezt követően tagja volt Török László szakmai stábjának a felnőttcsapatnál, majd 2023 őszén beugróként irányította az élvonalbeli csapatot Milos Kruscsics menesztése után, Mátyus János érkezéséig. Gerliczki a 2023–2024-es idényben NB III-as bronzérmet nyert a Kisvárda tartalékjaival, majd az előző évadban asszisztensedzőként dolgozott a csapatot feljuttató Révész Attila stábjában – ezután nevezték ki nyáron az ismét NB I-ben szereplő csapat élére.

A Kisvárda az eddigi hét meccsén három győzelmet aratott, egyszer döntetlent játszott, háromszor kikapott, így tíz ponttal áll a tabella hetedik helyén. A 46 éves Gerliczki korábban segédedző volt, május végén, az élvonalbeli feljutást követően nevezték ki a vezetőedzői posztra.

Ez az első edzőváltás a labdarúgó NB I 2025–2026-os idényében.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC85322–12+1018
  2. Ferencvárosi TC742116–6+1014
  3. Debreceni VSC842211–10+114
  4. MTK Budapest841317–13+413
  5. ETO FC733115–9+612
  6. Puskás Akadémia831412–15–310
  7. Kisvárda7313  7–13–610
  8. Újpest FC822412–1208
  9. Diósgyőri VTK815212–16–48
10. Zalaegerszegi TE814315–1507
11. Nyíregyháza813410–17–76
12. Kazincbarcika7115  6–17–114

 

 

Ezek is érdekelhetik