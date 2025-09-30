Nem érte meg az októbert Gerliczki Máté Kisvárdán, a 8. forduló után megköszönték a munkáját

„Elemezve a történteket, az elmúlt időszak tapasztalatait, úgy ítéltük meg, hogy elindult egy negatív folyamat, és ezt – tanulva a legutóbbi kiesésünk alkalmával történtekből – még időben szeretnénk megállítani. Gerliczki Máténak az érdemeit elismerjük, hiszen az elmúlt időszakban is működött az edzéselméleti rész, az elemzések még az elmúlt két, vesztes mérkőzésen is jelentős különbséget mutattak a javunkra a futóteljesítmény és a sprintek számát tekintve is, viszont a futball nem csak erről szól. Klubunkban mindig a legfontosabb szempont volt a rend, a fegyelem és a fegyelmezettség. Ezt picit most valami megbontotta, amire idejében kell reagálnunk. Máté talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz, de ez nem mindig kifizetődő” – indokolta meg a döntést Révész Attila sportigazgató, hozzátéve, hogy a hétvégi bajnokin a jelenlegi szakmai stáb irányítja a csapatot az „ő irányításával”.
A távozó szakember azt mondta, nagy lehetőség volt számára, hogy a Kisvárdánál tevékenykedhetett, amiért hálás. „Rengeteget tanultam az eltöltött négy év alatt, mindamellett azt is vallom, hogy ezzel a lehetőséggel éltem, és nem visszaéltem. A megszerzett tíz pont most sem mutat rosszul, és jó alapot teremt ahhoz, hogy a csapat feljutóként elérhesse a céljait. Továbbra is profi együttes vezetőedzőjeként képzelem el magam, az pedig, hogy mennyire vagyok alkalmas erre, úgyis a következő állomáshelyemen derül majd ki igazán. Ha a személyes érzéseimről kell beszélni, akkor nem jött el a világvége, nem is halt meg senki, nem a karrierem végét érzem, hanem azt, hogy ez a pályafutás most fog igazán beindulni. Köszönöm a játékosok hozzáállását és beletett munkáját, és köszönöm a stábom kitartó segítségét” – fogalmazott Gerliczki Máté.
Gerliczki 2021-ben került a szabolcsi klubhoz, ahol előbb az U19-es együttest, majd az NB III-as tartalékcsapatot irányította. Ezt követően tagja volt Török László szakmai stábjának a felnőttcsapatnál, majd 2023 őszén beugróként irányította az élvonalbeli csapatot Milos Kruscsics menesztése után, Mátyus János érkezéséig. Gerliczki a 2023–2024-es idényben NB III-as bronzérmet nyert a Kisvárda tartalékjaival, majd az előző évadban asszisztensedzőként dolgozott a csapatot feljuttató Révész Attila stábjában – ezután nevezték ki nyáron az ismét NB I-ben szereplő csapat élére.
A Kisvárda az eddigi hét meccsén három győzelmet aratott, egyszer döntetlent játszott, háromszor kikapott, így tíz ponttal áll a tabella hetedik helyén. A 46 éves Gerliczki korábban segédedző volt, május végén, az élvonalbeli feljutást követően nevezték ki a vezetőedzői posztra.
Ez az első edzőváltás a labdarúgó NB I 2025–2026-os idényében.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|8
|5
|3
|–
|22–12
|+10
|18
|2. Ferencvárosi TC
|7
|4
|2
|1
|16–6
|+10
|14
|3. Debreceni VSC
|8
|4
|2
|2
|11–10
|+1
|14
|4. MTK Budapest
|8
|4
|1
|3
|17–13
|+4
|13
|5. ETO FC
|7
|3
|3
|1
|15–9
|+6
|12
|6. Puskás Akadémia
|8
|3
|1
|4
|12–15
|–3
|10
|7. Kisvárda
|7
|3
|1
|3
|7–13
|–6
|10
|8. Újpest FC
|8
|2
|2
|4
|12–12
|0
|8
|9. Diósgyőri VTK
|8
|1
|5
|2
|12–16
|–4
|8
|10. Zalaegerszegi TE
|8
|1
|4
|3
|15–15
|0
|7
|11. Nyíregyháza
|8
|1
|3
|4
|10–17
|–7
|6
|12. Kazincbarcika
|7
|1
|1
|5
|6–17
|–11
|4