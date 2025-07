Gerliczki Máté: Remélem, érdemes lesz beszélni erről az együttesről

– Emlékszik a pillanatra, amikor Révész Attila sportigazgató közölte, hogy az NB I-es idénynek az ön irányításával vág neki a Kisvárda?

– Természetesen emlékszem – mondta lapunknak a kisvárdaiak 46 esztendős vezetőedzője. – Családi ebédre készültünk a szüleimnél, amikor felhívott Révész Attila és megkérdezte, mit szólnék hozzá, ha én lennék az NB I-es csapat vezetőedzője. Az előző hetekben még nem lehetett tudni, hogy alakul a klubnál az edzőkérdés, az én nevem is benne volt a kalapban, úgyhogy amikor elhangzott a kérdés, egy pillanatig sem kellett gondolkodnom a válaszon. Harmincéves korom óta edzősködöm, Tiszakanyáron az NB III-ban kezdődött az egész, és mindig úgy készültem, hogy egyszer eljutok erre a szintre. Megszereztem a különböző licenceket, a pro képzésből már csak a vizsga van hátra, olyan osztálytársaim voltak, mint Erős Gábor, Szabó István, Horváth Dávid, Pető Tamás vagy Desits Szilárd, rengeteget tanultunk egymástól, mindenkire büszke vagyok, nyilván arra is, aki nem az NB I-ben dolgozik.

– A kinevezése óta másfél hónap telt el: miként élte meg ezt a nagyjából hathetes időszakot?

Az NB II-es idény utáni szabadság elején jártunk, úgy két hétig folyamatosan egyeztettünk Révész Attilával arról, miként alakuljon a keretünk. A felkészülés elején már voltak új igazolásaink, fontosnak éreztük, hogy a lehető leghamarabb velünk legyenek a kiszemeltek. A futballban két tényező nagyon fontos: a sikeresség, és hogy legyen stílusa a csapatnak. A Kisvárda futballja korábban is a gyors átmenetekre alapult, ehhez ragaszkodunk továbbra is, persze mellette a játék többi fázisában, így támadásban és védekezésben is szeretnénk jól teljesíteni.

– Sokan úgy tartják, a felkészülés alatt nem fontos az eredmény, de nem néz ki rosszul, hogy a Kisvárda a hat nyári meccséből ötöt is megnyert. Szóval mennyire fontos ilyenkor az eredmény?

Nem azon van a hangsúly, de ettől még mindig nyerni akarunk. Ezek csak számok, ha most megnézem az MLSZ adatbankját, nem azt látom, hogy tizenöt pontunk van, pontosan úgy állunk, mint a többi élvonalbeli csapat. De... Amit az edzéseken gyakorolunk, azt a mérkőzéseken viszont akarjuk látni, és ha megnyerünk egy találkozót, az visszajelzés, hogy az alapelvek nem rosszak.

– Meghatározó labdarúgó nem távozott, ugyanakkor többek között Bohdan Melnik, Nagy Krisztián és Novothny Soma is érkezett. Összeállt a keret, vagy lesz még változás?

Az átigazolási időszak utolsó napjáig bármi megtörténhet, az viszont óriási pozitívum, hogy a felkészülés elejétől együtt dolgozhattunk, az nem szerencsés, amikor az utolsó pillanatban esik be valaki az öltözőbe.

– Két évvel ezelőtt a kisvárdai játéktér gyepének fertőződése miatt kilenc idegenbeli bajnokival kezdte a csapat az idényt – nem is sikerült kiharcolni a bennmaradást. Most nem ilyen rossz a helyzet, ugyanakkor az messze nem álomsorsolás, amikor Nyíregyházán, vármegyei rangadóval kell kezdeni, utána pedig két előző évi dobogós, a Paks és a Puskás Akadémia érkezik a Várkerti Stadionba.

– Tegye hozzá azt is, hogy utána pedig megyünk Újpestre, majd fogadjuk a címvédő Ferencvárost! Arról beszélni, hogy mi az álomsorsolás, már a norvégoknak sem jött be, mi sohasem használnánk ezt a kifejezést. Árulja el, melyik csapattal kapcsolatban lehet azt mondani, hogy ellene biztosan győzünk?! Senkiről sem mondanék ilyet, mint ahogy ellenünk sem mehet biztosra senki sem, nagyon kiegyenlített a mezőny. Egyébként sorozatban kilenc idegenbeli bajnoki nagyon megtörhet egy csapatot, most azért jóval szerencsésebb a helyzet.

– Nyíregyházán született, a Spartacusban lett élvonalbeli labdarúgó 1999 márciusában, a Honvéd elleni három nullás találkozón. A Kisvárda a jövő héten Nyíregyházán kezdi a bajnokságot, úgyhogy július huszonhetedike is különleges nap lesz az életében.

– Ez így van. Mindig Nyíregyházán éltem, az érzéseim a várossal, a klubbal kapcsolatban nem változnak, de a Kisvárdától mindent megkaptam, hogy professzionális edző lehessek. Révész Attila a Tiszaújvárostól hívott a klubba, voltam az U19-es csapat edzője, az NB III-as együttessel bronzérmesek lettünk, lehettem asszisztensedző az élvonalban, és legutóbb éppen Attila mellett az NB II-ben, a feljutást hozó idényben is. Több időt töltök Várdán, Nyíregyházára tulajdonképpen csak aludni járok, meg néha a feleségem elküld a boltba, szóval kisvárdainak érzem már magam. Ja, a fiam a Spartacus U12-es csapatában játszik, de azért bízom benne, a jövő héten nekünk szurkol.

– Ha valaki most azt mondaná, a tizedik helyen benn maradnak az első osztályban, elfogadná?

Már a kinevezésemkor azt mondtam, az a legfontosabb, hogy NB I-esek maradjunk. Hogy indulhass a Konferencialigában, negyediknek kell lenned, hogy ötödik vagy tizedik leszel, teljesen mindegy: nincs kiesés, nincs nemzetközi porond. Szóval ne essünk ki, és legyen meg a stílusunk, amit értékelnek a szurkolók. Megmaradt a tavalyi stáb Igor Bogdanoviccsal kiegészülve, sokat dolgozunk azon, hogy az legyen az általános vélemény, érdemes beszélni erről a csapatról.