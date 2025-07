Bognár György: Végül is hat gólban benne voltunk, háromban hátul, háromban elöl, úgyhogy nem panaszkodhatok

NYÍREGYHÁZA–KISVÁRDA 1–1

SZABÓ István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Számított arra, hogy ilyen szervezetten játszik a Kisvárda?

– Természetesen tisztában voltunk vele, hogy szervezett, jó csapat a Kisvárda, és bizonyította, hogy nem érdemtelenül jutott fel az élvonalba. Az sem könnyítette meg a dolgunkat, hogy ellenfelünk már a mérkőzés elején gólt szerzett.

– A Nyíregyháza viszont a mérkőzés jelentős részében nem nézett ki jól: mi lehetett az oka?

– Sok volt a ki nem kényszerített technikai hiba a futballunkban, nem azt mutatta a csapat, amit látni szerettünk volna, amit a felkészülés során gyakoroltunk. Keressük az okokat, de szerintem a játékosaink saját maguk elé állítottak magas mércét. Az viszont mindenképpen pozitívum, hogy nem adták fel, mentek előre a hosszabbítás perceiben is, aminek meglett az eredménye, hiszen szinte az utolsó pillanatban sikerült egyenlíteni.

– Kovácsréti Márk pontot érő góllal tért vissza, és látszik, erőssége lehet a Szparinak.

– Értékes játékos, hosszú kihagyás után alig néhány hete készülhet együtt a csapattal, és természetesen remélem, hogy egyre jobb formába lendül.

GERLICZKI Máté, a Kisvárda vezetőedzője

– Hogy értékeli együttese NB I-es bemutatkozását?

– Jó volt a kezdés, gyorsan megszületett a vezető gólunk, és szerintem a meccs folytatásában is a mi akaratunk érvényesült, az pedig külön öröm számomra, hogy a pályán visszaköszönt, amit az edzések során és a felkészülési mérkőzéseken is gyakoroltunk. Játékosaink folyamatosan labdát szereztek a veszélyes területeken, a második félidőben is irányították a meccset. Megszerezhettük volna a második gólt is, de kimaradtak a lehetőségeink – ez, persze, bosszantó, ezen nyilván javítani kell.

– A mérkőzés összképét tekintve nem úgy néztek ki, mint egy frissen feljutó csapat: ezen a nyíregyházi meccsen határozottan futballozott a Kisvárda...

– Tavaly is jó keretünk volt, s a nyáron sem nyeretlen kétéveseket igazoltunk. A lényeg, hogy bizonyítottuk, jó futballistáink vannak, s nem csak azok, akik most pályára léptek.

– Mennyire viseli meg a lelkeket, hogy az utolsó pillanatokban odalett a győzelem?

– Nem titok, hogy győzni jöttünk, így lelkileg természetesen nehéz megélni az utolsó pillanatban kapott egyenlítő gólt. Összességében biztató a jövőre nézve, amit láttam a csapattól.