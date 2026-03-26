Magyar–szlovén: norvég játékvezetői csapat érkezik a Puskás Arénába

Az UEFA honlapja közölte azt is, hogy Rohit Saggi munkáját Anders Olav Dale és Jörgen Rönning Valstadsve segíti asszisztensként. Negyedik játékvezetőként Karoline Marie Jensen tevékenykedik majd, míg a VAR-szobában Kristoffer Hagenes irányít Svein Tore Sinnes közreműködésével.

Raggi a világbajnoki selejtezősorozatban két mérkőzést vezetett, ezeken hat sárga lapot osztott ki, egy játékost ki is állított. Életkorából (34) is adódóan Saggi feltörekvő bíró, akinek az igazi nagy áttörés még várat magára, igaz, az előző idényben már bemutatkozott a Bajnokok Ligájában is.