Magyar–szlovén: norvég játékvezetői csapat érkezik a Puskás Arénába
Az UEFA honlapja közölte azt is, hogy Rohit Saggi munkáját Anders Olav Dale és Jörgen Rönning Valstadsve segíti asszisztensként. Negyedik játékvezetőként Karoline Marie Jensen tevékenykedik majd, míg a VAR-szobában Kristoffer Hagenes irányít Svein Tore Sinnes közreműködésével.
Raggi a világbajnoki selejtezősorozatban két mérkőzést vezetett, ezeken hat sárga lapot osztott ki, egy játékost ki is állított. Életkorából (34) is adódóan Saggi feltörekvő bíró, akinek az igazi nagy áttörés még várat magára, igaz, az előző idényben már bemutatkozott a Bajnokok Ligájában is.
A magyar válogatott szombaton az idei első mérkőzését (felkészülés) játssza, ugyanakkor a Szlovénia elleni összecsapást követően három nappal a görögök is érkeznek a Puskás Arénába.
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Március 28., szombat
18.00: Magyarország–Szlovénia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)