Budapesten nem számíthatnak legjobb védőjükre a görögök

A mérkőzés 83. percében fejsérülés, agyrázkódás gyanúja miatt el kellett hagynia a pályát az együttes legjobb védőjének, a West Ham United kiválóságának, Konsztantinosz Mavropanosznak.

A 28 éves hátvéd kénytelen kihagyni a budapesti találkozót, de nem csak ő hiányzik majd a vendégeknél. A nagy tehetségnek kikiáltott 21 éves középpályás, Szotirisz Konturisz sem lesz a keret tagja, ugyanis az Eb-selejtezőben eddig veretlen görög U21-es válogatott szintén kedden játszik, ráadásul sorsdöntő mérkőzést Németországgal, így az utánpótláscsapatban lép pályára a Panathinaikosz játékosa.

A Paraguay elleni meccsen kapott egy rúgást a lábára Lazarosz Rota, de az ő állapotával kapcsolatban bizakodóbbak a görög lapok.