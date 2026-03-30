Budapesten nem számíthatnak legjobb védőjükre a görögök

2026.03.30. 07:37
Konsztantinosz Mavropanosz fejelés közben (Fotó: AFP)
Konsztantinosz Mavropanosz Görögország magyar válogatott
Szlovénia legyőzése (1–0) után kedd este újabb felkészülési mérkőzést játszik a magyar labdarúgó-válogatott – ezúttal Görögországot fogadja a Puskás Arénában. Akárcsak a mieink, a görög csapat is a harmadik helyen végzett világbajnoki selejtezőcsoportjában (Skócia és Dánia mögött), s szintén játszott tesztmérkőzést a hétvégén: 1–0-ra kikapott Paraguaytól.

A mérkőzés 83. percében fejsérülés, agyrázkódás gyanúja miatt el kellett hagynia a pályát az együttes legjobb védőjének, a West Ham United kiválóságának, Konsztantinosz Mavropanosznak.

A 28 éves hátvéd kénytelen kihagyni a budapesti találkozót, de nem csak ő hiányzik majd a vendégeknél. A nagy tehetségnek kikiáltott 21 éves középpályás, Szotirisz Konturisz sem lesz a keret tagja, ugyanis az Eb-selejtezőben eddig veretlen görög U21-es válogatott szintén kedden játszik, ráadásul sorsdöntő mérkőzést Németországgal, így az utánpótláscsapatban lép pályára a Panathinaikosz játékosa.

A Paraguay elleni meccsen kapott egy rúgást a lábára Lazarosz Rota, de az ő állapotával kapcsolatban bizakodóbbak a görög lapok.

Magyar válogatott
21 órája

Magyar–görög: német játékvezetői csapat érkezik a Puskás Arénába

Nemzeti csapatunk Szlovénia legyőzése után kedden játssza idei második mérkőzését, amelyen 35 éves bíró fújja a sípot.

 

Konsztantinosz Mavropanosz Görögország magyar válogatott
