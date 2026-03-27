A szlovén kapitány elvárja játékosaitól, hogy bátran cselezzenek a mieink ellen

2026.03.27. 21:25
Bostjan Cesar elmondása alapján sokat vár az övéitől (Fotó: Árvai Károly)
szlovén labdarúgó-válogatott felkészülés Bostjan Cesar
Péntek este a Puskás Aréna sajtókonferencia-termében megtartotta mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját a szlovén válogatott élére januárban kinevezett Bostjan Cesar.

Bostjan Cesar játékosként 101 találkozón szerepelt a válogatottban, visszavonulását követően a szlovén utánpótlásban kezdett el dolgozni, irányította az U18-as, az U19-es korosztályt, majd 2022 és 2024 között a felnőtteknél segítette az előző szövetségi kapitány, Matjaz Kek munkáját. A 43 éves trénert lenyűgözte a budapesti fogadtatás, kifejezte örömét, hogy ilyen csodás stadionban, mint a Puskás Aréna, telt házas mérkőzésen mutatkozhat be a válogatott élén. Elmondta továbbá, hogy egyelőre teljesen elégedett csapata edzéseken mutatott játékával, hozzáállásával, s úgy érzi, a Magyarország elleni felkészülési mérkőzéssel megindulhat a válogatott azon úton, amelynek végére érve Európa meghatározó együttese lehet.

Magyar válogatott
7 órája

Marco Rossi Arne Slot kijelentéséről: Elvárnám, hogy az edzők ne mondják meg a szövetségi kapitányoknak, mit tegyenek

„Soha senkinek nem szólok bele a döntésébe. Abba sem, hogy mikor játszatja hátvédként Szoboszlai Dominikot.”

Kiemelte, hogy a mieink elleni meccsen elvárja játékosaitól, hogy kivegyék részüket a védekezésből, a támadásépítések alkalmával pedig bátor támadójátékot remél: futballistái merjék megcsinálni a cseleket, vállalják az egy egy elleni játékot. Lapunk kérdésére azonban nem részletezte, hogy a gyakorlatban várható-e szerkezetbeli változás, illetve hogy kik pótolhatják a kimaradó, sérülés miatt távol lévő sztárjátékosokat (Jan Oblak és Benjamin Sesko mellett David Brekalóra sem számíthat), sőt olyannyira titokzatos volt, hogy bevallása szerint szombat délutánig még a játékosai sem tudják meg a kezdőcsapat összeállítását.

Jaka Bijol szerint Szlovénia visszajuthat a legutóbbi Eb-n látott szintjére (Fotó: Árvai Károly)

A sajtótájékoztatón részt vett a csapatkapitány, Jaka Bijol is, aki a Nemzeti Sport érdeklődésére elmondta: a hullámvölgy ellenére a szlovén labdarúgás hátországa erős, a szurkolók a csapat mögött állnak, mindenki bizakodik, hogy visszajutnak a 2024-es Európa-bajnokságon látott szintre (nyolcaddöntő). Elmondta, bár szeretett játszani Matjaz Kek irányítása alatt, a csapatnak szüksége volt a szemléletváltásra, szerinte Bostjan Cesar új energiákat hozott a szlovén öltözőbe. Mosolyogva azt is hozzátette, hogy terve szerint vezetésével ott lesz a szlovén válogatott a 2028-as Eb-n, minden más csalódás lenne számukra.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Március 28., szombat
18.00: Magyarország–Szlovénia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)

A SZLOVÉN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)
Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)
Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)
Támadók: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)

