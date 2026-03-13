Nemzeti Sportrádió

Niké Liga: elmarad a Nagyszombat–DAC összecsapás

DUDUCZ TIBOR
2026.03.13. 14:45
Fotó: DAC
Címkék
A dunaszerdahelyi csapatot sújtó vírusos megbetegedés miatt elmarad a szombati Spartak–DAC összecsapás a szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Niké Liga).

„A múlt hét folyamán az öltözőnkben vírusos megbetegedés jelent meg és az összes óvintézkedés ellenére sem sikerült teljesen megakadályoznunk a terjedését. A betegség miatt jelenleg csak jelentősen korlátozott számú futballista áll az edzői stáb rendelkezésére. A szituációra való tekintettel a mérkőzés elhalasztását kértük a Regionális Közegészségügyi Hivataltól” – informált a dunaszerdahelyi klub honlapján Fegyveres Zsolt csapatorvos.

A Ligás Klubok Uniója (LKU) mint a Niké Liga irányító szervezete, a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal döntése alapján halasztotta el a mérkőzést. Lapunk úgy tudja, hogy több játékos, illetve stábtag is lebetegedett.

A meccs új időpontjáról később születik döntés, mégpedig az SZLSZ versenyszabályzatának a vonatkozó rendelkezései és az LKU a 2025–2026-os idényre vonatkozó versenynaptárja alapján. 

 

Legfrissebb hírek

Világi Oszkár a B-középből szurkolta ki a DAC győzelmét

Minden más foci
2026.03.09. 14:28

Tuboly Máté: Kitettük a szívünket a pályára

Minden más foci
2026.03.09. 10:05

A DAC legyőzte a Zólyombrézót, és tovább üldözi a Slovant a Niké Ligában

Minden más foci
2026.03.08. 19:57

Niké Liga: 106 nap után győzött ismét a Komárom

Minden más foci
2026.03.08. 18:54

Niké Liga: győzelemmel kezdte a rájátszást az FC Kassa

Minden más foci
2026.03.07. 20:17

„Nagy pofont kaptunk” – Tuboly Máté a DAC súlyos kassai veresége után

Minden más foci
2026.03.05. 10:12

Súlyos verésbe szaladt bele a DAC Kassán, kiesett a Szlovák Kupából

Minden más foci
2026.03.04. 20:22

Szánthó Regő a DAC elleni meccs után: Jól találtam el a labdát, a kapus azonban bravúrral a kapufára ütötte

Minden más foci
2026.03.01. 11:39
Ezek is érdekelhetik