Niké Liga: elmarad a Nagyszombat–DAC összecsapás

„A múlt hét folyamán az öltözőnkben vírusos megbetegedés jelent meg és az összes óvintézkedés ellenére sem sikerült teljesen megakadályoznunk a terjedését. A betegség miatt jelenleg csak jelentősen korlátozott számú futballista áll az edzői stáb rendelkezésére. A szituációra való tekintettel a mérkőzés elhalasztását kértük a Regionális Közegészségügyi Hivataltól” – informált a dunaszerdahelyi klub honlapján Fegyveres Zsolt csapatorvos.

A Ligás Klubok Uniója (LKU) mint a Niké Liga irányító szervezete, a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal döntése alapján halasztotta el a mérkőzést. Lapunk úgy tudja, hogy több játékos, illetve stábtag is lebetegedett.

A meccs új időpontjáról később születik döntés, mégpedig az SZLSZ versenyszabályzatának a vonatkozó rendelkezései és az LKU a 2025–2026-os idényre vonatkozó versenynaptárja alapján.