Nem fest jól az U21-es válogatott idei mérlege az őszi korosztályváltás óta: öt mérkőzésen egy győzelem, egy döntetlen és három vereség a termés. Az előző év reménykeltőnek tűnt, a(z azóta jócskán átalakuló) csapat Szélesi Zoltán irányításával négyből három Eb-selejtezőjét megnyerte (idegenben verte meg Belgiumot és csak a spanyoloktól kapott ki egy góllal), ám úgy tűnik, a csekély merítési lehetőség miatt a korosztály nem bírja el a sok hiányzót. Az albánok ellen 2–1-re elveszített csütörtöki tesztmeccsre rányomta a bélyegét Lisztes Krisztián, Jurek Gábor, Tóth Rajmund és Gruber Zsombor sérülése, s az is, hogy a kulcsemberek nincsenek formában, Michael Okeke a Manchester City U21-ben, Yaakobishvili Antal a Girona B-ben játszott év közben, míg Vancsa Zalán a holland másodosztályban futballozott. Kedden 18 órától Bécsújhelyen a lényegesen erősebb Ausztriával találkozik a válogatott, és nem éppen reményt keltő, hogy Vasvári Zoltán és Klausz Milán sérülés miatt elhagyta az edzőtábort, miközben Yaakobishvili Antalnak vissza kellett mennie a Gironához, amelynek „fakó” csapatában a feljutásért küzd – de legalább Pécsi Ármin visszatért Liverpoolból.

„Az U21-es válogatott egyik sajátossága, hogy sokat változik a keret összetétele, hiszen nem mindenki kap folyamatosan szerepet a klubcsapatában, hullámzó a fiúk formája, miközben a legjobbak már a felnőttválogatottban is megmutathatják magukat – mondta lapunknak Szélesi Zoltán. – Az idei edzőtáborokban a szokásosnál több nehézséggel kell megbirkóznunk, folyamatosan sérülések nehezítik a helyzetünket, ezért még nem tudtunk optimális összetételben gyakorolni és pályára lépni. A körülményeket azonban nem használhatjuk kifogásként a mérkőzéseken elkövetett hibákra. Hiányzók ide vagy oda, három hónappal az Eb-selejtező előtt nem tudom elfogadni, hogy olyan gyermeteg hibákat kövessünk el, mint amilyenek a vereségünkhöz vezettek Albánia ellen. Végig mi irányítottuk a játékot, és ha a legjobb csatáraink nélkül nem is tudjuk gólokra váltani a fölényt, nem engedhetjük meg magunknak, hogy elveszítsünk egy ilyen mérkőzést. Ebben mindenkinek megvan a felelőssége, amit meg is beszéltünk egymás között, a tétmeccsekig hátralévő időben pótolnunk kell a hiányosságokat, és meg kell találnunk a megfelelő összetételű csapatot. Egy mérkőzés még vár ránk a szezon végi összetartásból, és bár Ausztria jóval erősebb, mint Albánia, megpróbálunk bravúrt elérni kedden.”