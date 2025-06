Nem csak a felnőttválogatottal képes kibabrálni Albánia – kikapott U21-es nemzeti csapatunk

Már Kecskeméten is vakációhangulat uralkodott az U21-es válogatott Albánia elleni mérkőzése előtt. A városban az emberek kellemes hangulatban sétáltattak kutyát, bicikliztek, a strand parkolója tele volt autókkal, a stadion biztonsági szolgálata pedig nem állt a helyzet magaslatán: az NB I-ben megszokott, és még 25 perccel a kezdő sípszó előtt is használt sajtóközlekedő egyszer csak megszűnt létezni – tessék megkerülni a fél főlelátót! Az újságírók sétáltatása még hagyján, a KTE legendás vezetőedzőjét, Szabó Istvánt nem ismerték fel, fel kellett mutatnia a belépőjét a klubépületben, hogy tovább mozoghasson… No, de a lényeg mégis az U21: Vasvári Zoltán eredetileg vésztartalék volt, Albánia ellen mégis a kezdőcsapatban találta magát, nem úgy Michael Okeke, aki csak kedden csatlakozott a többiekhez, és Gruber Zsombor, aki nem érezte magát százszázalékos állapotban, így nem léphetett pályára.

A felnőttválogatottban Varga Barnabás hiányában fennáll a lehetőség, hogy hamis kilencessel kezd majd Marco Rossi Svédország ellen. Hogy emiatt futballozott-e az U21-ben elöl Bakti Balázs – majd később Vancsa Zalán –, az kérdéses, mindenesetre rengeteget lépett vissza a labdáért. Az már nem rajta múlt, hogy a magyar csapat rendkívül lassan építkezett, a labdakéréseken és -vezetéseken is látszott, hogy ennél két-három sebességfokozattal is lehetne gyorsabban játszani (Szélesi Zoltán a 34. percben bekiabálásával megerősítette ezt a megállapítást). Az első komolyabb lehetőség a 20. percben adódott a mieink előtt, Dénes Adrián ígéretes helyzetből nagyon messze lőtte a kaputól a labdát.

A 30. és a 32. percben hallhattunk először tapsot a Széktói Stadionban: előbb Yaakobishvili Antal szerelte a kapu felé veszélyesen meginduló albán támadót, majd az ivószünet után Csóka Dominikkal helyet cserélő Dénes Adrián a jobb oldalról befelé törve is próbálkozott, ballal már eltalálta a kaput, de Simon Simoni könnyedén védett. Az első félidő legnagyobb helyzete közvetlenül a lefújás előtt adódott, de Vancsa Zalán centerezése után Csóka Dominik tíz méterről fölé lőtt becsúszó védője szorításában.

Sokkolóan kezdődött a második játékrész: még mindenki a szünetben pályára lépőkkel foglalkozott, amikor Burak Alili egyetlen lapos átadással kijátszotta a magyar védelmet, a másodpercekkel korábban beszálló Kevin Dodaj pedig Yaakobishvili Antalt lerázva, a labdát pedig Yaakobishvili Áron mellett elpasszolva megszerezte a vezetést az első félidő végére teljesen beszoruló Albániának. Az 56. percben jöhetett volna az egyenlítés, Dénes Adrián beadását Simon Simoni csaknem a saját kapujába ütötte, majd Michael Okeke önfeláldozóan vetődött a labdáért, melyet vállával a bal alsó sarokra irányított, de Simoni védett.

A 64. percben megint az albánok szerezhettek volna gólt, Rrok Toma óriási erővel találta el a lécet. Veszélyesen játszott Magyarország, Bakti Balázs nem sokkal tekert fölé pár perccel később, Szélesi Zoltán ekkor már Okeke mellett Bánáti Kevint és Vajda Botondot is pályára küldte. A mezőnyben nem sikerült helyzeteket kialakítani, de Bakti Balázs szöglete után Dragóner Áron nagy erejű fejesével megszerezte az egyenlítő gólt Magyarország a 74. percben. Mindössze másfél percig lelkesedhetett a csapat és Dragóner, őt cselezte ki ugyanis Enes Osmani a 76. percben, mielőtt újra előnyhöz juttatta Albániát...

Az eredmény már nem változott, a magyar U21-es válogatott továbbra is nyeretlen 2025-ben, Izland (0–3) és Írország (1–3) után Albániától is vereséget szenvedett. 1–2



U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–ALBÁNIA 1–2 (0–0)

Kecskemét, 300 néző. Vezette: Christian Petru Ciochirca (Maximilian Weiss, Thomas Kaplan) – osztrákok

MAGYARORSZÁG: Yaakobishvili Á. – Dragóner Á., Yaakobishvili A., Markgráf (Németh H., 75.) – Csóka Dominik (Vajda B., 66.), Szűcs T. (Okeke, szünetben), Vingler, Dénes A. (Bíró B., 90.) – Vasvári (Bánáti, 66.), Vancsa (Farkas B., 75.) – Bakti. Szövetségi edző: Szélesi Zoltán

ALBÁNIA: Simoni – Fikaj (Bashi, 81.), Muca, Ramaj, Kurti – Osmani, Alili (Selimaj, 81.) – Shehu, Brruti (Ajvazi, 72.), Toma (Maksuti, 81.) – Tresa (Dodaj, a szünetben; Daka, 90+2.). Szövetségi edző: Alban Bushi

Gólszerző: Dragóner Á. (74.), ill. Dodaj (46.), Osmani (76.)