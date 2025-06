Simon Krisztián visszavonul a profi labdarúgástól – hivatalos

Simon Krisztián hosszabb interjút adott az újpesti klubhonlapnak, amelyben a jövőbeli terveiről is kérdezték.

„Számomra játékosként a profi labdarúgás véget ér, viszont teljesen nem engedem el a focit – mondta a 34 esztendős szélső. – Lehetőséget adott az Újpest vezetősége, hogy a későbbiekben fiatal tehetségeinkkel foglalkozhassak, ami hatalmas esély számomra, ez a szerepkör teljesen megfelelő az én karakteremnek. Motivál, hogy olyan játékosokat nevelhetünk ki, akik a későbbiekben akár az egész pályafutásukat nálunk töltik el, így a saját példámból kiindulva úgy érzem, sokat segíthetek majd a srácoknak. Továbbá arra is van esély, hogy a szurkolók láthatnak majd játszani második csapatunk meccsein.”

Tehát az NB III-as együttesben még pályára léphet a négyszeres válogatott középpályás, aki nagyon hálás az Újpestnek, és a családjának is köszönetet mondott.

„A kisfiam nemsokára négyéves lesz, így természetesen élvezte élőben nézni a meccseimet, de talán még fel sem fogta, mekkora dolog, hogy itt játszottam. A feleségem pedig mindig, minden döntésemben támogatott, és ezt a döntést is közösen hoztuk meg. Természetesen nehéz pillanatok ezek, hiszen egy húszéves történet ér véget, Újpest az életem részévé vált, így nehéz – még akár részben is – megválni tőle. Nagyon hálás vagyok, hogy megkaphattam ezt a lehetőséget a klubtól, és azt, hogy a világon bárhol játszhattam, akár Hollandiában vagy Németországban, a IV. kerületbe mindig hazajöhettem. Szeretnék köszönetet mondani a családomnak, a csapattársaimnak és az edzőimnek, akikkel együtt dolgozhattam az utam során. Köszönöm továbbá a szurkolóknak is, akik végig hittek bennem, és támogattak. A szívem továbbra is lila-fehér, és az Újpestért dobog” – nyilatkozta a háromszoros Magyar Kupa-győztes (2014, 2018, 2021) futballista, akinek egy bajnoki bronzérme is van a csapattal a 2017–2018-as idényből.

Simon az Újpestben nevelkedett, 2009-ben kölcsönvette az angol Wolverhampton, 2011-ben pedig a holland Feyenoord. 2015 és 2017 között a német 1860 Münchenben futballozott, majd visszatért a lila-fehérekhez, akiknél összesen 320 mérkőzésen lépett pályára, és 52 gólt szerzett – az előző idényben hét NB I-es találkozón 211 percet töltött a pályán.