Prima Primissima díj: Illés Fanni és Nyilasi Tibor is a jelöltek között

Idén közel 900 jelölés érkezett az elismerésre. Közülük választotta ki a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen vehetik majd át a Prima Primissimákat és húszan a Primákat megillető díjat december 5-én a Müpában.
A 2025-es Prima-díjasok magyar sport kategóriában: Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó, Illés Fanni paralimpikon úszó, valamint Nyilasi Tibor korábbi labdarúgó, edző, televíziós szakkommentátor.
A Prima Primissima Alapítvány díjazottjai december 6-án személyesen vehetik át elismeréseiket a Müpában.
A Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában jelölték Wéber Gábor televíziós szakkommentátort, autóversenyzőt.
|Év
|Prima Primissima-díj
|Prima-díj
|2006
|Kemény Dénes
Darnyi Tamás
Janics Natasa és Kovács Katalin
|2007
|Egerszegi Krisztina
Mezei István
Nagy Tímea
|2008
|MKB Veszprém KC
Gyarmati Dezső
Polgár Judit
|2009
|Grosics Gyula
Cseh László
Görbicz Anita
|2010
|Buzánszky Jenő
Erdei Zsolt
Monspart Sarolta
|2011
|Kiss László (úszóedző)
Aranycsapat Alapítvány
Székely Éva
|2012
|Kulcsár Győző
Magyar Zoltán
Portisch Lajos
|2013
|Darnyi Tamás
Jónyer István
Szekeres Pál
|2014
|Polgár Judit
Palotai Károly
Regőczi Krisztina–Sallay András
|2015
|Keleti Ágnes
Kásás Tamás
Taróczy Balázs
|2016
|Földi Imre
Kőbán Rita
Sákovicsné Dömölky Lídia
|2017
|Fábiánné Rozsnyói Katalin
Kocsis Ferenc
Wichmann Tamás
|2018
|Magyar Zoltán
Kozák Danuta
Vereczkei Zsolt
|2019
|Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriella
Göröcs János
Kamuti Jenő
|2020
|a pandémia miatt nem adták át a díjat
|a pandémia miatt nem adták át a díjat
|2021
|Jónyer István–Klampár Tibor–Gergely Gábor
Egervári Sándor
Rejtő Ildikó
|2022
|Hegedüs Csaba
Pézsa Tibor
Vörös Zsuzsanna
|2023
|Faragó Tamás
Fábián László
Kovács Antal
|2024
|Gyulay Zsolt
Gyarmati Andrea
Gyurta Dániel
|2025
|?
Biros Péter
Illés Fanni
Nyilasi Tibor