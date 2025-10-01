Prima Primissima díj: Illés Fanni és Nyilasi Tibor is a jelöltek között

Idén közel 900 jelölés érkezett az elismerésre. Közülük választotta ki a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen vehetik majd át a Prima Primissimákat és húszan a Primákat megillető díjat december 5-én a Müpában.

A 2025-es Prima-díjasok magyar sport kategóriában: Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó, Illés Fanni paralimpikon úszó, valamint Nyilasi Tibor korábbi labdarúgó, edző, televíziós szakkommentátor.

A Prima Primissima Alapítvány díjazottjai december 6-án személyesen vehetik át elismeréseiket a Müpában.

A Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában jelölték Wéber Gábor televíziós szakkommentátort, autóversenyzőt.