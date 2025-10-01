Prima Primissima díj: Illés Fanni és Nyilasi Tibor is a jelöltek között

Nemzeti Sportrádió

2025.10.01. 16:41
Illés Fanni (Fotó: Szabó Miklós, archív)
A sport kategóriában Illés Fanni paralimpikon úszó, Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó, illetve Nyilasi Tibor egykori, magyar válogatott labdarúgó és edző került be a Prima Primissima jelöltjei közé, az átadót december 5-én tartják.

Idén közel 900 jelölés érkezett az elismerésre. Közülük választotta ki a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen vehetik majd át a Prima Primissimákat és húszan a Primákat megillető díjat december 5-én a Müpában.

A 2025-es Prima-díjasok magyar sport kategóriában: Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó, Illés Fanni paralimpikon úszó, valamint Nyilasi Tibor korábbi labdarúgó, edző, televíziós szakkommentátor. 

A Prima Primissima Alapítvány díjazottjai december 6-án személyesen vehetik át elismeréseiket a Müpában.

A Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában jelölték Wéber Gábor televíziós szakkommentátort, autóversenyzőt.

ÉvPrima Primissima-díjPrima-díj
2006Kemény Dénes 
 

Darnyi Tamás

Janics Natasa és Kovács Katalin

2007Egerszegi Krisztina
 

Mezei István

Nagy Tímea

2008MKB Veszprém KC

Gyarmati Dezső

Polgár Judit

2009Grosics Gyula

Cseh László

Görbicz Anita

2010 
 		Buzánszky Jenő
 

Erdei Zsolt

Monspart Sarolta

2011Kiss László (úszóedző)
 

Aranycsapat Alapítvány

Székely Éva

2012 
 		Kulcsár Győző
 

Magyar Zoltán

Portisch Lajos

2013Darnyi Tamás
 

Jónyer István

Szekeres Pál

2014Polgár Judit
 

Palotai Károly

Regőczi Krisztina–Sallay András

2015Keleti Ágnes
 

Kásás Tamás

Taróczy Balázs

2016Földi Imre
 

Kőbán Rita

Sákovicsné Dömölky Lídia

2017Fábiánné Rozsnyói Katalin
 

Kocsis Ferenc

Wichmann Tamás

2018Magyar Zoltán
 

Kozák Danuta

Vereczkei Zsolt

2019Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriella

Göröcs János

Kamuti Jenő

2020a pandémia miatt nem adták át a díjat
 		a pandémia miatt nem adták át a díjat
2021Jónyer István–Klampár Tibor–Gergely Gábor
 

Egervári Sándor

Rejtő Ildikó

2022Hegedüs Csaba

Pézsa Tibor

Vörös Zsuzsanna

2023Faragó Tamás

Fábián László

Kovács Antal

2024Gyulay Zsolt

Gyarmati Andrea

Gyurta Dániel

2025?

Biros Péter

Illés Fanni

Nyilasi Tibor

 

 

