Simon Krisztián: Mosolyogva kell befejezni a futballt

– És, többet lesznek együtt?

– Hogyne, most is én megyek érte az óvodába.

– A kissrácot mennyire érdekli a futball?

– Örömmel látom, hogy egyre jobban, de én sohasem erőltettem ezt. Persze, mindenféle kellékünk van az ezernyi kisebb-nagyobb labda mellett, kiskapuk, bóják, ha akarnám, edzhetnénk is együtt. Számomra az a legnagyobb boldogság, amikor azt mondja, hogy apa, menjünk focizni! Aztán húsz perc múlva már azt mondja, hogy játsszunk inkább a markolóval, társasozzunk, és az is nagyon jó, de nyilván imádom, amikor labdázunk. Utána akarok nézni, az ő korában hogyan lehet elkezdeni szervezett keretek között a futballt, így ez érdekes váltás lenne: én abbahagyom, ő meg elkezdi.

– Régóta érlelődött önben ez a döntés?

– Természetesen tudtam, hogy a karrier nem tart örökké, és egyre többször jutott eszembe, mihez is kezdek majd, ha egyszer abbahagyom. A tavasszal többször is beszélgettünk a vezetőkkel, és egy idő után érdekes dolgot vettem észre: arról, hogy még egy évet játszhatnék, két percet beszéltünk, ám hogy azután milyen feladatom lehetne a klubnál, harmincat-negyvenet. Amikor az ilyen jellegű tárgyalások után mentem haza, mindig az járt a fejemben, amit a jövőről egyeztettünk, az a feladat, amelyben számítanának rám, és azt éreztem, egyre több motiváció van bennem ezzel kapcsolatban. Maga a játék, a szerződésem meghosszabbítása már nem tűnt fontosnak. Persze, sokat beszélgettem a családommal, a barátaimmal, és végül meghoztam a döntést.

– Pontosan mi lenne az a bizonyos feladat?

– A tervek szerint a klubon belüli Talent-program mentora lennék. Hogy ez mit jelent? Ez új szerep, majd idővel alakul, formálódik, de a korosztályos csapatainknál figyelemmel kísérhetném a játékosainkat, akár egyéni képzést is tarthatok, mondjuk, a szélsőknek, afféle tanácsadó szerep lehet ez, és úgy gondolom, hogy akár a futball, akár az élet egyéb területein sokat tudok segíteni a gyerekjátékosoknak. A pályafutásom végén sem volt soha problémám a nálam fiatalabb játékosokkal, sőt rengeteg barátot találtam közöttük. Talán mert én sohasem játszottam meg magam, nem követeltem magamnak plusz tiszteletet, megtaláltam a hangot más korosztályokkal is.

– Ebben lehet valami – amint kiposztolta a befejezésről szóló hírt, rengeteg korábbi csapattársa küldött szívmelengető üzenetet. Még a kívülálló is felfigyelhetett arra, mennyire szeretik önt.

– Ez nagyon jó érzés. Sokan régebben készült közös képeket posztoltak, vagy küldtek el nekem, és jó volt nézni, mennyi mosoly van ezeken a fotókon. Rengeteg szeretetet kaptam a csapattársaimtól, a szurkolóktól, és ez valóban jó érzés.

– Minek tulajdonítja ezt?

– A személyiségemnek, a karakteremnek, hogy mindig próbáltam csapatemberként együttműködni a társaimmal – talán ennek.

– Elégedett a karrierjével?

– Teljes mértékben.

– Nincs hiányérzete?

– Lehetett volna másképp? Több volt benne? Nem hiszem, hogy sok értelme van ezen merengeni. Persze, azt hiszem, tudom, mire gondol: a három súlyos sérülésemre.

– Pontosan, hiszen 2015 novemberében, 2016 márciusában, majd 2018 márciusában is elszakadt a térdében a keresztszalag. Egyetlen ilyen sérülés is végzetes lehetett másoknál – a kitartás mintaképe ön, hogy a harmadik után is visszatért.

– Megbékéltem a karrieremmel. Elfogadtam, hogy az én életem így alakult. Nem kergettem a statisztikát – hogy milyen jó lenne háromszáz élvonalbeli meccset játszani, még néhány gólt rúgni, inkább örültem annak, hogy ez a saját döntésem. Nem a sérülés vetett véget a pályafutásomnak, látja, 2018 óta eltelt hét év, és magam határoztam úgy, most legyen vége. Tudok örülni annak, hogy a kisfiam nem azt látja, apa egy roncs, sántítva közlekedik és fáj mindene. Másrészt azt is gondolom, hogy a sérüléseket követő rehabilitációs munkát már olyan felkészült szakemberek és modern eszközök segítették, hogy könnyen lehet, ezért tartott ilyen sokáig a karrierem. Nyilván valami oka volt, hogy a pályafutásom így alakult, és ez a három súlyos sérülés befolyásolt sok minden egyebet, de eszembe sem jut feltenni azt a kérdést, mi lett volna, ha…

– Jó ezt hallani.

– Nekem ez volt megírva, és boldog vagyok, hogy így volt megírva. Viszont ne haragudjon, elköszönök. Indulnom kell az oviba…

Nagy gólok a Fradi ellen

2010. szeptember 11., Újpest–FTC 6–0, 2014. szeptember 21., Újpest–FTC 2–1, 2019. február 9., Újpest–FTC 1–1. Melyik volt a legemlékezetesebb?

„Ez olyan felvetés, mint amikor egy háromgyerekes szülőt megkérdeznek, melyik fiát szereti a legjobban? Mindegyiknek saját története van, mindegyikre jó szível emlékezik vissza az ember. Kétezertízben, amikor az Újpest történetének egyik legnagyobb győzelmét arattuk a nagy rivális felett, az első NB I-es gólomat szereztem. A legszebb talán a 2014-es volt, ott balról befelé cseleztem, és visszarúgtam a labdát Dibusz Dénes jobb kezéhez – nyertünk, fontos gól volt, ha muszáj lenne, ezt választanám. Öt évvel később már túl voltam a harmadik térdsérülésemen, és csak az utolsó öt percre álltam be, mégis sikerült egyenlítenem. Szenzációs érzés volt az is. Amikor bejelentettem, hogy abbahagyom a futballt, egy Újpest-szurkoló elküldte nekem az összes gólomat, amelyet lila-fehér mezben szereztem. Nagyon meghatott, hogy ennyit dolgozott vele, összegyűjtötte, megvágta, nagyon sok örömet szerzett vele. Nem tagadom, folytak a könnyeim, amikor végignéztem a góljaimat…”