Válogatott: a fogadók 89 százaléka szerint kijutunk a vb-re

P. K.P. K.
2025.11.12. 14:40
A Tippmix-fogadók nagy része szerint a magyar válogatott kijut a világbajnokságra (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Magyarország válogatott vb 2026 vb-selejtező magyar válogatott
A sportfogadók 80 százaléka magyar győzelmet vár a csütörtöki, Örményország–Magyarország labdarúgó vb-selejtező előtt, és csaknem 90 százalékuk biztos abban, hogy a nemzeti tizenegyünk kijut a világbajnokságra – derül ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből.


 

A Szerencsejáték Zrt. közzétette, mire számítanak a sportfogadók a magyar labdarúgó-válogatottól a csütörtöki, Örményország–Magyarország mérkőzés előtt.

A tippelők 98 százaléka szerint mindkét csapat szerez gólt a jereváni vb-selejtezőn – érdekesség, hogy a két csapat első, budapesti meccsén is hasonló arányban fogadtak erre a játékosok, akkor 99 százalékban, de nem jött be a tipp, hiszen 2–0-ra győzött a magyar válogatott. 

Ugyanakkor a többség bízik a magyar válogatott győzelmében (80 százalék) és abban is, hogy nemzeti együttesünk legalább két gólt szerez (99 százalék).

A Tippmix-fogadók többsége szerint vb-selejtezős csoportunkban a magyar válogatottnak van a legnagyobb esélye a pótselejtezős hely elérésére (a tippek 54 százaléka szerint), és egyre inkább emelkedik azok aránya, akik igennel fogadnak arra a kérdésre, hogy Magyarország kijut-e a 2026-os világbajnokságra – a fogadások aránya 89 százalék az „igen” javára”.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

 

