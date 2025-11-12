Válogatott: a fogadók 89 százaléka szerint kijutunk a vb-re





A Szerencsejáték Zrt. közzétette, mire számítanak a sportfogadók a magyar labdarúgó-válogatottól a csütörtöki, Örményország–Magyarország mérkőzés előtt.

A tippelők 98 százaléka szerint mindkét csapat szerez gólt a jereváni vb-selejtezőn – érdekesség, hogy a két csapat első, budapesti meccsén is hasonló arányban fogadtak erre a játékosok, akkor 99 százalékban, de nem jött be a tipp, hiszen 2–0-ra győzött a magyar válogatott.

Ugyanakkor a többség bízik a magyar válogatott győzelmében (80 százalék) és abban is, hogy nemzeti együttesünk legalább két gólt szerez (99 százalék).

A Tippmix-fogadók többsége szerint vb-selejtezős csoportunkban a magyar válogatottnak van a legnagyobb esélye a pótselejtezős hely elérésére (a tippek 54 százaléka szerint), és egyre inkább emelkedik azok aránya, akik igennel fogadnak arra a kérdésre, hogy Magyarország kijut-e a 2026-os világbajnokságra – a fogadások aránya 89 százalék az „igen” javára”.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország