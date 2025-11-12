Válogatott: a fogadók 89 százaléka szerint kijutunk a vb-re
A Szerencsejáték Zrt. közzétette, mire számítanak a sportfogadók a magyar labdarúgó-válogatottól a csütörtöki, Örményország–Magyarország mérkőzés előtt.
A tippelők 98 százaléka szerint mindkét csapat szerez gólt a jereváni vb-selejtezőn – érdekesség, hogy a két csapat első, budapesti meccsén is hasonló arányban fogadtak erre a játékosok, akkor 99 százalékban, de nem jött be a tipp, hiszen 2–0-ra győzött a magyar válogatott.
Ugyanakkor a többség bízik a magyar válogatott győzelmében (80 százalék) és abban is, hogy nemzeti együttesünk legalább két gólt szerez (99 százalék).
A Tippmix-fogadók többsége szerint vb-selejtezős csoportunkban a magyar válogatottnak van a legnagyobb esélye a pótselejtezős hely elérésére (a tippek 54 százaléka szerint), és egyre inkább emelkedik azok aránya, akik igennel fogadnak arra a kérdésre, hogy Magyarország kijut-e a 2026-os világbajnokságra – a fogadások aránya 89 százalék az „igen” javára”.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3