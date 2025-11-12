Callum Styles: Igyekszem száz százalékot adni Magyarországért!

– Csoportmásodikként végez Magyarország?

– Szeretnénk már Örményországban biztossá tenni a vb-pótselejtezőt érő második helyet, úgyhogy nagyon bízom benne – mondta a Nemzeti Sportnak a 28-szoros válogatott Callum Styles. – Persze ehhez elengedhetetlen, hogy a portugálok kisegítsenek minket, vagyis nyerjenek Dublinban. Mi azonban csak azzal foglalkozunk, hogy rajtunk semmi se múljon, és megnyerjük az örmények elleni meccset. A vb-selejtező novemberi mérkőzései közül szerintem minden szempontból nehezebb lesz a jereváni – hiszem, ha idegenben jó eredményt érünk el, az hatalmas lökést ad az írek ellen.

A JÁTÉKOSOK PONTOSAN TUDJÁK, HOGY MEKKORA A TÉT A HÉTEN

– Az októberi kettő nullás hazai győzelemből kiindulva lehet bármi félnivalója a válogatottnak Örményországban?

– Semmiképpen sem szabad lebecsülnünk az ellenfelet, mert példás a mentalitása és van néhány remek játékosa. Fel kell készülnünk minden eshetőségre. Budapesten láthattuk, az örmények is tudnak kellemetlenséget okozni nekünk, ugyanakkor hinnünk kell magunkban: jó erőkből állunk, és ha megfelelően felkészülünk, valamint jó erőnléti állapotban leszünk, meg tudjuk nyerni a meccset.

– Csakhogy gyakran előfordul, hogy a válogatott nehezebben hozza a kötelező győzelmeket, míg az erősebb riválisok ellen felszabadultabban futballozik.

– Valóban, időnként meggyűlik a bajunk azokkal a csapatokkal, amelyek papíron gyengébbek nálunk – ugyanúgy, ahogyan a portugáloknak akadtak nehézségei ellenünk. Amikor erősebb válogatottal csapunk össze, rendre az az érzés motoszkál bennünk, hogy itt a lehetőség megmutatnunk, mi is vagyunk olyan jók, mint ők. Örményországban hatalmas lesz a tét, nem akarjuk elszalasztani a lehetőséget, mindent beleadunk, hogy megszerezzük a győzelmet.

– Írország megégett a jereváni éjszakában. Mi kell ahhoz, hogy Magyarország – vetélytársával ellentétben – érvényesítse a papírformát?

– Két tényező ugrik be hirtelen. Először is ragaszkodnunk kell a saját elképzeléseinkhez, a játékstílusunkhoz. Másrészt nem szabad kizökkennünk akkor sem, ha a körülmények nem optimálisak. Nem biztos, hogy tökéletes lesz a pálya, lehet, hogy az ellenfél tördelni akarja a játékunkat, és az sem zárható ki, hogy sokszor hosszú indítással próbálkozik. Minden forgatókönyvre fel kell készülnünk.

– Ezt mennyiben nehezíti meg az időeltolódás?

– Nem kedvező a helyzet, Magyarországhoz képest három, míg Angliához viszonyítva négy óra a különbség, de azokkal a lapokkal kell játszanunk, amelyeket nekünk osztottak. Ha túl sokat foglalkozunk ezzel, az csak kifogásként hat, márpedig ez is csak egy újabb idegenbeli mérkőzés lesz a sok közül. Ha eleget alszunk és kipihenjük magunkat, minden rendben lesz.

Callum Styles nagyra tartja Szoboszlai Dominikot és Varga Barnabást is (Fotó: Dömötör Csaba)

ÚGY ÉRZI, A GÓL HIÁNYZIK A FUTBALLJÁBÓL…

– Miben rejlik a magyar válogatott ereje?

– Összetartó közösség vagyunk. Marco Rossi szövetségi kapitánynak és a szakmai stábnak óriási a szerepe abban, hogy olyan brigád kovácsolódott össze, amely az elsőtől az utolsó pillanatig küzd egymásért, Magyarországért, a szurkolókért. A pályán és azon kívül is egységesek vagyunk, egy irányba húzunk – ez szerintem kívülről is látszik.

– Mekkora kihívás néhány nap alatt alkalmazkodni a magyar válogatott labdához pozicionált játékához?

– A futballban rengeteg stílus van, nekem az a nagy szerencsém, hogy elég könnyen alkalmazkodom. Rugalmas vagyok, hiába játszom a West Bromban balhátvédet, nem esik nehezemre egy-két edzés után átkapcsolni fejben és ellátni a belső középpályás szerepkörét. Szerintem az az egyik erősségem, hogy ide-oda lehet rakni a pályán, tudom, mi a feladatom.

– Marco Rossi szövetségi kapitány az Európa-bajnokság után csaknem egy évig mégsem számított önre. Miként élte meg, hogy legközelebb csak 2025 júniusában kapott tőle meghívást?

– Az Eb után váltottam klubot, a West Bromnál a beilleszkedésemen dolgoztam, és eleinte nem játszottam eleget ahhoz, hogy beválogasson. Érthető volt a kapitány döntése, amely arra sarkallt, hogy a munkába keményen beleállva megküzdjek a helyemért a csapatban. Miután sikerült beverekednem magam a kezdőbe, idő kérdése volt, mikor kapok meghívást, csakhogy márciusban kisebb sérülés miatt nem lehettem ott a Nemzetek Ligája-rájátszásban. A nyári felkészülési meccseken kevés játékidő jutott nekem a válogatottban, viszont a vb-selejtezőben megkaptam a lehetőséget, amiért nagyon hálás vagyok. Igyekszem száz százalékot adni Magyarországért, remélem, én is hozzá tudok járulni ahhoz, hogy elérjük a csoport második helyét.

– Sokak szerint az ősszel nyújtotta eddigi legjobbját a válogatottban – egyetért?

– Én is úgy éreztem, hogy a vb-selejtezőben jó meccseken vagyok túl. A nemzeti csapatban pályára lépve remek formában kell lenni és alá kell rendelni a játékot a csapatérdeknek, mert akkor érhetünk el eredményeket, ha mindenki így tesz. Igyekszem megfelelni a taktikai elvárásoknak, bízom benne, hogy a novemberi mérkőzéseken is szerepet kapok.

– Egyvalami azonban még hiányzik a játékából.

– A gól… Természetesen nagyon várom már, hogy betaláljak, de nekem az is kiváltság, hogy a válogatott tagja lehetek. Mindent megteszek, hogy a legjobbamat nyújtsam, ám a szerepkörömből adódóan általában messze vagyok az ellenfél kapujától. Mindenesetre az álmom válna valóra, ha gólt lőnék címeres mezben.

– Angol anyanyelvűként hogy érzi magát a csapatban? Gyanítom, időnként kimarad a poénkodásból, nem érti a többieket.

– Valóban, előfordul, ám ha komolyabb beszélgetés zajlik, engem is bevonnak, és angolra váltanak a srácok. A legtöbb időt Loic Negóval és Balogh Botonddal töltöm, ám a többiekkel is jól kijövök. Szuper társaság a miénk, mindig remek a hangulat. Próbálok minél több magyar kifejezést elcsípni, de őszintén szólva elég nehéz a helyzetem, mert amint visszatérek Angliába és nem használom a nyelvet, rengeteget felejtek, így pedig nehéz haladni a tanulással.

SZOBOSZLAI DOMINIK NAGYSZERŰ CSAPATKAPITÁNY

– Jelentősen kicserélődött a keret a tavaly nyári Európa-bajnokság óta, az idén tízen is bemutatkoztak címeres mezben. Erősödött a válogatott?

– Ezt nehéz megállapítani. Különböző személyiségű és képességű játékosok alkották a csapatot tavaly nyáron. A kiválasztásban nagy a szerepe annak, ki mennyi időt tölt a pályán a klubjában. Olyan futballistákkal, mint a kiemelkedő idényt produkáló Lukács Dániel, sikeresek lehetünk – láthattuk, nagyszerűen teljesített az utóbbi meccseken.

– Szoboszlai Dominik képességeiről mérkőzésről mérkőzésre megbizonyosodhatunk, ezért inkább arról kérdezném: milyen csapatkapitánynak tartja?

– Ő valóban világklasszis játékos, önmagáért beszél, hogy hétről hétre bizonyítja tudását. Csapatkapitányként éppen olyan kiemelkedő, mint középpályásként. Mindig ügyel rá, hogy mindenki jól érezze magát, és olyan közös programokat szervez, amelyek erősítik az összetartást – a pályán és azon kívül egyaránt. Kapitányként példát mutat: edzésen és mérkőzéseken is nap mint nap demonstrálja, milyen szintet kell megütnünk ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Nem beszélünk egész nap folyamatosan – ez egyébként a teljes csapatra jellemző –, de mindennap váltunk néhány szót.

– Az is érdekel, mi a véleménye Varga Barnabásról, aki már tizenkét gólt fejelt az idényben. Megállná a helyét Angliában is?

– Bámulatos csatár, minden képessége megvan ahhoz, hogy a legmagasabb szinten érvényesüljön. Nyilván olyan csapatban tud kibontakozni, amelyben folyamatosan jön középre a labda, mert parádésan érkezik a kapu elé, minden helyzetből képes betalálni. Örülök, hogy ennyire jó csatárunk van.

– Tóth Balázs sérülése miatt viszont mindenki csalódott. Érzékeny veszteség a kiválása?

– Beszéltem vele a bajnoki után, sajnos már akkor lehetett tudni, hogy nagy a baj és nem tarthat velünk. Az elmúlt évben bizonyította rátermettségét, rövid idő alatt rengeteget fejlődött. Kiemelkedő teljesítményt nyújt a Championshipben szereplő Blackburnben és a válogatottban egyaránt, hiányzik majd, ám szerencsére jó kapusaink vannak, így biztosan nem lesz gondunk. Bízom benne, hogy a márciusi mérkőzésekre egészséges lesz, visszanyeri a formáját és együtt küzdhetünk a világbajnokságra jutásért.