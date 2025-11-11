820 kilométer/órás sebességgel repültek a mieink Örményországba

Ha az örmény védelem olyan szigorúan őrzi a kaput csütörtök este, mint a biztonsági szolgálat a stadiont, bajban lehetnek a mieink. Lapunk tudósítói küldöttsége már kedd hajnalban megérkezett Jerevánba – a távolság és az időeltolódás miatt a magyar válogatott is a szokásosnál hamarabb útra kelt, nem a mérkőzés előtti napon utazott el az idegenbeli mérkőzés helyszínére, hanem korábban.

Nos, kedden, helyi idő szerint dél körül (három órával előrébb járnak Örményországban) szerettük volna közelebbről is megtekinteni a mérkőzés helyszínét, a Vazgen Szargszjan Stadiont. A tribün előtti téren nem volt senki, de messziről láttuk, a magyar zászló már ott leng a hazai mellett. Ám amikor a létesítmény felé indultunk, egy biztonsági autó száguldott felénk, és megtiltotta, hogy akár egy pillantást vessünk a pályára, a nézőtérre – annyit láthattunk eltávolításunk közben, hogy a gyep rendben van, szemre jó minőségűnek tűnik.

Fotó: Szabó Miklós

Amúgy egy közvetítőkocsin kívül semmi sem utalt arra, hogy itt hamarosan világbajnoki selejtezőt rendeznek. A belvárosban néhány örmény zászló mellett legfeljebb az Inter klasszisa, Henrih Mhitarjan arcával díszített póló jelezte, hogy a futballt szeretik errefelé – az eladó próbálta megtanítani nekünk, hogyan kell kiejteni a válogatottságot lemondó középpályás nevét, de feladtuk a küzdelmet. „Genrih Mükhitarjan” – valahogy így hallottuk, de a vezetéknév első négy betűjét egyben kellene kiejteni. Magyar szót annál többet lehetett hallani a sétálóutcában, néhányan már két nappal a meccs előtt megérkeztek, és ahogyan azt olvasni lehetett, a nemzeti csapat legújabb támogatója, a Wizz Air két különgépet indít majd a mérkőzés napján, akkora érdeklődés volt a vendégszektorba szóló belépőjegyek iránt.

A novemberi időpont ellenére kimondottan kellemes, tizenöt-tizenhét fokos idő fogadta a Jerevánba érkezőket, a napon még a pulóver sem kellett, nagykabát pláne nem, rövid ujjú pólóban lehetett sétálgatni. Eközben a magyar válogatott kedd délelőtt még Telkiben edzett, majd a tervezettnél fél órával később, délután háromkor elindult a csapatot szállító Airbus A321 Örményország felé – hogy körülbelül három órával később, itt már este kilenckor landoljon Zvartnotsz repülőterén, tizenkét kilométerre a fővárostól. A közkedvelt radarfigyelő applikáció használói még azt is megtudhatták, hogy a repülőgép kedd reggel még elszállt Isztambulba és persze vissza Ferihegyre, hogy aztán a magyar válogatottal útnak induljon az ötödik vb-selejtező helyszíne felé, hogy tizenegyezer méter magasan, 820 kilométer/órás sebességgel utazzon Örményországba.

Fotó: Szabó Miklós

Fotó: Szabó Miklós

A szerda már a nemzetközi futballban megszokott menetrend szerint zajlik. Mindkét csapat megtartja az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatóját annak ismeretében, hogy a csütörtöki összecsapás előtt még mindkét csapatnak, ahogyan az ír válogatottnak is, van esélye a csoport második helyére. Ennek ellenére kedden még az izgalomnak semmi nyoma sem volt, de azért bizakodunk: a szigorú biztonsági őr a magyar csapatot csak beengedi a stadionba.

Az örmény válogatott kerete Magyarország és Portugália ellen

Kapusok: Henri Avagjan (Pjunyik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)

Védők: Kamo Hovhanniszjan (Ararat), Szergej Muradjan (Noa), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia), Sztyopa Mkrcsjan (NK Osijek), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda), Edgar Grigorjan (Ararat), Erik Pilojan (Urartu), Artyom Bandikjan (CSZKA Moszkva)

Középpályások: Eduard Szpercjan (Krasznodar), Karen Muradjan (Ararat), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany), Karen Nalbandjan (Alaskert), Narek Agaszarjan (Urartu)

Támadók: Zsirajr Sagojan (Ararat), Vahan Bicsakcsjan (Legia Warszawa), Edgar Szevikjan (Akron), Artur Szerobjan (Ararat), Hrant Leon-Ranos (Borussia Mönchengladbach), Narek Grigorjan (Farul Constanta), Gor Manveljan (Noa), Arajik Elojan (Ararat)

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország