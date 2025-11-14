82.7 – Bodnár Zalán jegyzete

Jó esélye van a magyar labdarúgó-válogatottnak arra, hogy elérje a pótselejtezőt jelentő második helyet a vb-selejtezős csoportjában. Így mondtuk volna régen, de adattengerben fuldokló világunkban ma már úgy illik mondani: 82.7 százalék esély van erre. Hiszen ezt hozta ki a Football Meets Data elemző oldal valószínűségszámítása. És hogy lehet ezt lefordítani magyarra, mit is jelent ez? Hát annyit, hogy jó esély van rá…

Ha a portugálok besegítettek volna, nem kellene most számolgatni sem: máris biztos lenne a pótselejtező, ha lettek volna szívesek megverni csütörtökön az íreket. De nem voltak szívesek, ahogy a tavalyi Eb-n sem voltak szívesek elfenekelni a grúzokat, hogy továbbjuthassunk a csoportból a skótok epikus legyőzése után. Most „mentségükre” szóljon, hogy nem érdektelenségből kaptak ki, hanem mert gyengék voltak, hiszen ezúttal számukra is volt tét. Ezek után igazán megérdemelnék már, hogy lecsússzanak az első helyről.

Persze a portugálok dublini vereségét két oldalról is lehet olvasni. Az egyik szerint elvették előlünk a biztos pótselejtezőt, a másik szerint megteremtették nekünk annak esélyét, hogy csoportelsőként automatikusan kijussunk a vb-re. Na, ha így lenne, felrobbanna vasárnap délután öt óra tájban a Puskás Aréna, az biztos. A hangrobbanás még az űrben is hallatszana.

Azért ne ringassuk magunkat illúziókba, egyelőre nehéz elképzelni, hogy a portugálok Portóban kikapnak az örményektől, ez még az eltiltott Cristiano Ronaldo nélkül is világszenzáció lenne. Ugyanakkor arra sem számított senki, hogy a legutóbbi két meccsükön öt pontot szórnak el Bernardo Silváék. No meg persze az esetleges örmény bravúr mellett Magyarországnak is le kellene még győzni Írországot a Puskásban.

Maradjunk hát a realitások talaján, megcélozva továbbra is a második helyet, amihez pedig nem kell más, mint hogy a válogatott nem kap ki az írektől. Ez teljesíthető küldetésnek látszik, de elképesztően izgalmas vasárnap délutánunk lesz, három lehetséges végkimenettel. Ha vereség a meccs vége, pótselejtező sincs, megyünk a levesbe. Ha pontot szerzünk, biztos a pótselejtező, folytatódnak az izgalmak.

Ha nyerünk, és a portugálok kikapnak, akkor helló, Amerika! Lehet, hogy hullámvasút lesz, őrült rodeó a megvadult bika hátán. Lehet, hogy sírunk majd, lehet, hogy nevetünk, vagy egyik szemünk sír, a másik nevet, közben folyik az orrunk.

A fenébe is, kezdjük már!

