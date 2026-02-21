Hazai környezetben jutna tovább a Mosonmagyaróvár a női kézi Európa-ligában

TÖKÉLETES HAZAI MÉRLEGRE lenne szüksége a mosonmagyaróvári női kézicsapatnak a biztos továbbjutáshoz az Európa-ligában. Dragan Adzsics együttese az eddigi öt meccsén hat pontot gyűjtött, hasonlóan a nagybányaiakhoz és a Thüringer HC-hez, így ha legyőzi romániai ellenfelét szombaton, akkor negyeddöntős. Ha döntetlen születik az összecsapáson, és a másik mérkőzésen a norvég Larvik legyőzi a címvédő THC-t, szintén továbbmennek az óváriak.

„Hatalmas előny, hogy a sorsunk a saját kezünkben van. Az elmúlt napokat arra használtuk, hogy megfelelően felkészüljünk a szombati mérkőzésre. Magabiztosak vagyunk, össze kell tartanunk, szerintem képesek vagyunk a továbbjutásra ebből a nehéz csoportból” – bizakodott Laetitia Quist, az óváriak német jobbátlövője.

A B-csoportban szereplő esztergomiak helyzete egyértelmű, a Nyköbing elleni győzelemnek köszönhetően Elek Gábor csapata már biztosan elsőként zárja a csoportkört, függetlenül attól, milyen eredményt ér el a Blomberg-Lippe otthonában. Ha a Thüringer HC és a Mosonmagyaróvár is nyerne, az MKC végezne másodikként, így a két magyar csapat egymással találkozna a negyeddöntőben.

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

1. Baia Mare 6 (150–142)

2. Thüringer HC 6 (161–153)

3. MOSONMAGYARÓVÁR 6 (146–150)

4. Larvik 2 (138–150)

6. forduló. Szombat

Motherson Mosonmagyaróvári KC–CS Minaur Baia Mare (román, Papp Nikoletta), 16 (tv: Sport1)

Larvik (norvég)–Thüringer HC (német, Faragó Luca, Kuczora Csenge, Szabó Anna), 16

A B-CSOPORT ÁLLÁSA

1. ESZTERGOM 8 (150–143)

2. Nyköbing 6 (146–142)

3. Blomberg-Lippe 3 (140–145)

4. Chambray 3 (133–139)

6. forduló. Vasárnap

HSG Blomberg-Lippe (német)–MOL ESZTERGOM KC, 18 (tv: Sport1)

Nyköbing Falster Hb (dán)–Chambray Touraine Hb (francia), 18