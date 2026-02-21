Katona Levente szerint jó úton jár a Szpari, és a csapatnak új lendületet adtak a győzelmek

JÓL SIKERÜLT a Nyíregyháza Spartacus téli felkészülése, illetve az átigazolási időszakban is remek munkát végzett a vezetőség. A két állítást bizonyítja a csapat tavaszi szereplése, eddig négy meccsből hármat megnyertek Bódog Tamás vezetőedző tanítványai, s a sikerből különösen három újonnan érkező labdarúgó vette ki a részét.

A mon­tenegrói Meldin Dreskovics beállításával stabilizálódott az együttes védekezése, míg a nigériai Muhamed Tijanival és az osztrák Marko Kvasinával jóval hatékonyabbá vált a támadójáték. Nem a véletlen műve, hogy a két csatár négy meccsen hét gólt termelt, s az sem, hogy a négy tavaszi találkozón tíz gólt szereztek a nyíregyháziak, miközben csupán háromszor rezdült meg Kovács Dániel kapus hálója. A sikeres szériának köszönhetően a Nyíregyháza elkerült a kieső helyről, s a tizedik pozíció­ban várja a Kisvárda elleni mérkőzést.

„Nagy lendületet adtak a győzelmek, érthetően jó a hangulat az öltözőben, és szeretnénk a hétvégén újabb három pontot szerezni – nyilatkozta a klub honlapjának a nyíregyháziak védője, Katona Levente. – A Kisvárda elleni meccsre összpontosítunk, tudjuk, hogy erős csapat, sok gólt szerez szabadrúgások és szögletek után, ezért erre készülnünk kell. Ősszel kétszer csaptunk össze, mindkétszer döntetlen lett, ám azóta sokat léptünk előre. Magasabbak lettünk, jó erőben vagyunk, ami az MTK ellen is látszott, hiszen a második félidőben megfordítottuk a mérkőzést. Persze szükség lesz szurkolóink támogatására is, hatalmas erőt adnak, legutóbb, a Kazincbarcika ellen is fantasztikus hangulatot teremtettek. Számítunk rájuk szombaton is.”

A kisvárdaiak szintén felkészültek a vármegyei rangadóra, ezt bizonyítják a klubhonlapnak nyilatkozó kisvárdai másodedző, Bogdanovics Igor szavai: „Ismerjük a Nyíregyházát és a vezetőedzője, Bódog Tamás által képviselt stílust, erre igyekszünk reagálni. Csapatunk egyik fő erénye a mentális ereje, ezt a bajnokságban is többször bizonyította már, amikor kicsit nehezebb helyzetbe kerültünk, mindig összekaptuk magunkat. Tudjuk, hogy rengeteg párharc vár ránk, azok megnyerése, illetve az azokból lecsorgó labdák megszerzése és megjátszása lesz a döntő, ám fontos, hogy kezelni tudjuk a rangadóra jellemző hangulatot is.”

NB I

23. FORDULÓ, szombati mérkőzések

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!