Hanyadjára már? Floyd Mayweather hivatalosan is visszatér

A Mike Tyson elleni, áprilisi bemutatómérkőzés után hivatalos összecsapáson is ringbe lép majd Floyd Mayweather volt világbajnok profi ökölvívó.
A 49. születésnapját kedden ünneplő amerikai bokszoló pénteken jelentette be, hogy ismét kötelek közé akar lépni profi meccsen.
Mayweather 2007-ben, 2015-ben, legutóbb pedig 2017-ben jelentette be visszavonulását. Több súlycsoportban is világbajnok volt, tökéletes mérlege ötven veretlen mérkőzést számlál.
Az elmúlt kilenc évben időnként bemutatómeccseket vállalt, ezek sportszakmailag kevéssé értékelhető, viszont jelentős bevételeket hozó találkozók voltak. Honfitársa, az 59 éves Mike Tyson a hét elején jelentette be, hogy április 25-én ringbe lép Mayweather ellen a Kongói Demokratikus Köztársaságban sorra kerülő gálameccsen.
