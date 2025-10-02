Nemzeti Sportrádió

„Nem öregszem, csak egyre rutinosabb leszek” – Rab Tibor 70 éves

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
Vágólapra másolva!
2025.10.02. 06:30
null
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
évforduló Ferencváros II Rab Tibor
A Ferencváros beállósa, Rab Tibor október 2-án hetvenesztendős, a remek játékos Kevin Keegan ellen játszotta első tétmérkőzését, a belgrádi Marakanában sem ijedt meg, és két világbajnokságon egy mérkőzés jutott neki.

 

– Önnek még a grund jelentette a labdarúgó-akadémiát?
Egyértelműen! A fivéreimmel állandóan futballoztunk, s az is adta magát, hogy megyek utánuk a Fradiba. Ők már ifisták voltak, amikor a serdülőkhöz kerültem.

Rab Tibor 1982-ben a Peru elleni meccsen

– Alig tizenkilenc évesen a KEK-ben mutatkozott be a Ferencváros felnőttcsapatában a Liverpool ellen az Anfieldben, és a Népsport azt írta: „Nem okozott csalódást.” Nem volt betojva?
Jó kérdés… Akkoriban fel se fogtuk, mi történik velünk, körülöttünk, annyira hirtelen kerültünk reflektorfénybe. Azért sem ijedtünk meg, mert az ifiben Rákosi Gyula volt az edzőnk, aki nem sokkal azelőtt fejezte be a pályafutását. Aki ismeri, tudja, kiváló erőnléte volt, olyannyira, hogy a futásoknál ő ment elöl, diktálta a tempót. Dalnoki Jenő azért állított be Liverpoolban, mert előtte Szigeti Ferenc, a tartalékok edzője megnézte az angolokat, akik szokás szerint a beívelésekre építették a taktikájukat, és kellett még egy magas ember a védelembe. Szerintem Bálint Lacival többet voltunk a levegőben, mint a talajon…

– A Liverpool és a Malmö kiverése után a KEK-elődöntőben a Crvena zvezdával játszottak. A hazai kettő egyes győzelem után a zsúfolt belgrádi Marakanában Bálint Lászlót a 70. percben kiállította a játékvezető, ön remekül helyettesítette, s a továbbjutást jelentő tizenegyest értékesítő Megyesi István mellett a meccs hőse lett.
Amikor Bálint Lacit kiállították, még egy egy volt az állás, szinte rögtön utána kaptunk egy gólt, a Zvezda vezetett kettő egyre, tehát a belgrádiak ledolgozták a hátrányukat. Mucha Józsi a középpályáról visszajött beállósnak, én pedig hátra centerhalfnak. Még ma is beleborzongok, ha eszembe jut az a meccs a száztízezer szurkolóval a lelátón!

– Nem töltötte még be a huszadik évét, amikor a válogatottban is bemutatkozott.
Baróti Lajos feladata volt, hogy két sikertelen vébéselejtező után Argentínába kijuttassa a csapatot. Új válogatottat épített, a Fradinak jól ment, így többen is bekerültünk a legjobbak közé, Nyilasi Tibor, Magyar István, Ebedli Zoltán, Pusztai László.

– Feltűnt, hogy a beállósként nem elsősorban a keménységével, inkább jó helyezkedésével, tempóérzékével tűnt ki.
Többnyire igyekeztem sportszerűen megszerezni a labdát, persze odatettem magam, de ha lehetett, kerültem a durva belépőket. Bálint Lacival megosztottuk a munkát: a lapos labdáknál próbáltam megelőzni a csatárokat, a magasakat vagy elfejeltem vagy kibillentettem az ellenfelet, Laci pedig összeszedte a lecsorgó labdát. A Martos Győző, Bálint, Rab, Megyesi négyes egyik erőssége éppen az összeszokott védőmunka volt.

– Baróti Lajos aztán kivitte az argentínai világbajnokságra, de nem állította be.
Úgy volt, hogy a harmadik csoportmeccsen, a franciák ellen játszom, de aztán tartalékoltak az olimpiai selejtezőre, ugyanis az akkori szabály szerint csak az szerepelhetett az olimpiai együttesben, aki nem lépett pályára a vb-n.

– Mészöly Kálmánnál is szóhoz jutott a románok ellen nulla nullára végződött bukaresti vébéselejtezőn, kivitte Spanyolországba, ahol játszott is, de nem volt benne sok köszönet, négy egyre kikaptunk az argentinoktól…
Az volt a terv, hogy Sallai Sándor és Garaba Imre előtt „sepregessek", próbáltuk valahogyan megállítani Diego Maradonát, de nem sikerült. Amúgy én az argentinok sztárját már korábbról, a Fradi dél-amerikai túrájáról ismertem, csereként állt be ellenünk, előtte a szünetben úgy szórakozott a labdával, mint manapság egy freestyle-os.

– Gondolom, ő volt a legnehezebb ellenfele.
Igen, aztán Kevin Keegan, itthon pedig Törőcsik András.

– Dalnoki Jenő állította be a nagyok közé, és nála játszott utoljára az NB I-ben a Videoton ellen 1986. április 26-án.
Azt szoktam mondani, Jenő bácsinál kerültem be és nála kerültem ki. Ahhoz képest, hogy huszonhét-huszonnyolc éves korban küldte nyugdíjba a futballistáit, én egészen sokáig húztam…

– Melyik meccseire emlékszik a legszívesebben?
Bemutatkozásomra a válogatottban az osztrákok ellen és a Fradival az 1975–1976-os idényre, amikor bajnokok lettünk, és persze a KEK-menetelésre.

– Milyennek tartja a jelenlegi Fradit?
Hullámzó a teljesítménye, amire az a magyarázatom, hogy nem lép pályára kétszer egymás után ugyanabban az összeállításban.

– Milyen hetvenévesnek lenni?
Nem öregszem, csak egyre rutinosabb leszek…

Született: 1955. október 2., Gödöllő
Posztja: beállós
Klubjai: FTC (1974–1986), Monor (1986–1988), Gattendorf (osztrák, 1988–1992), Balatonlelle (1992)
Válogatottság/gól: 20/– (1975–1982)
Eredményei, elismerései: 2x magyar bajnok (1976, 1981), 2x MNK-győztes (1976, 1978), KEK-döntős (1975), Toldi-vándordíjas (1978), az FTC örökös bajnoka (1981)
RAB Tibor

 

 

évforduló Ferencváros II Rab Tibor
Legfrissebb hírek

Lőrincz Emil hatvanéves

Magyar válogatott
2025.09.29. 06:34

NB III: rangadót nyert a Nagykanizsa a Ferencváros II ellen, sima gyirmóti siker Veszprémben

Labdarúgó NB II
2025.09.21. 19:04

Ötvenéves lett Pigniczki Krisztina

Kézilabda
2025.09.18. 08:11

A 90 éves Pál Tibor futballozni és nótázni szeretett

Magyar válogatott
2025.09.15. 09:20

Kontra Zsolt 70 éves!

Kézilabda
2025.08.23. 07:43

Hetvenöt éves lett Tomann Rozália

Kézilabda
2025.08.14. 07:46

Az NB III-ban 5–0-ra nyert a Fradi az MTK ellen, Tischler-gól Dorogon

Labdarúgó NB II
2025.07.27. 21:50

Hajón tölti az 50. születésnapját Palkovics Krisztián

Jégkorong
2025.07.10. 08:09
Ezek is érdekelhetik