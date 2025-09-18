Ötvenéves lett Pigniczki Krisztina

Szegeden mutatkozott be az élvonalban Pigniczki Krisztina, aztán 1993-ban Győrbe igazolt. Az ETO-t 2001-ig erősítette, 1998-ban a németek elleni idegenbeli találkozón szerepelt először a felnőttválogatottban, amellyel két évvel később olimpián szerepelt, a csapat végül ezüstérmes lett.

„Az első olimpiám előtt nagy harc zajlott az utazó keretbe kerülésért, óriási izgalom övezte, kit jelöl Mocsai Lajos szövetségi kapitány a csapatba, végül az én nevem is a listára került, minden mérkőzésen szerephez jutottam, óriási élmény volt Sydney – emlékezett vissza lapunknak Pigniczki korábban. – Én is megtapasztaltam, az olimpia atmoszférája elragadja az embert, teljesen más, mint egy világbajnokság, ahol csak az adott sportág szereplői­vel lehet találkozni, a játékokon pedig csak kapkodod a fejed a sztárok láttán. Azt hiszem, nekünk jól sikerült kezelnünk a helyzetet, nagyszerű volt a közösségünk, és nagyon erősek voltunk. Hogy miként dolgoztuk fel, hogy elvesztettük az aranyat? Mindenki ment vissza a klubjába, ünnepeltek minket, miközben mi még szomorúak voltunk. Óriási boldogságként élem meg, hogy annak az együttesnek a tagja lehettem.”

Néhány hónappal később az Európa-bajnokságon már magyar sikerrel zárult a finálé. 2003-ban Pigniczkiék világbajnoki ezüstérmesek lettek, egy évvel később Athénban az ötödik helyen végzett az együttes az olimpián. A szélsőként és irányítóként is kiválóan teljesítő játékos időközben klubot váltott, 2001 és 2008 között a dunaújvárosiakat erősítette, akikkel kétszer lett bajnok. A pekingi olimpián szereplő csapatba már légiósként tért vissza, a dél-koreaiak elleni, vereséggel végződő bronzmérkőzésen szerepelt utoljára a válogatottban. Pályafutását Franciaországban fejezte be.

2015-ben utánpótlásedzőként tért vissza Győrbe, 2017-ben kinevezték a juniorválogatott másodedzőjévé. Eredményesen dolgozott együtt Golovin Vlagyimirral, 2018-ban junior-világbajnokságot, egy évvel később junior Európa-bajnokságot nyertek. A felnőttválogatotthoz is követte a szakembert, 2024-ben negyedszer vehetett részt olimpián, ám ezúttal a kispadról „irányított”.

Az olimpiát követően tavaly ősszel a női serdülőválogatott élére nevezték ki.

(Születésnapja alkalmából Pigniczki Krisztinával a szombaton megjelenő Képes Sport-mellékletünkben olvashatnak interjút.)