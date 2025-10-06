Nemzeti Sportrádió

Szentmise Zsengellér Zsolt emlékére

2025.10.06. 12:26
null
Zsengellér Zsolt emlékére október 7-én tartanak szentmisét (Fotó: Dömötör Csaba)
A szeptember 11-én, életének 83. évében elhunyt MSÚSZ-életműdíjas, Feleki-, Szepesi-díjas kiváló sportújságíró emlékezetére és tiszteletére búcsúztató szentmise lesz október 7-én, kedden 17 órakor az Újpesti Nagytemplomban (IV. ker. Szent István tér).
Minden más foci
2025.09.11. 16:11

Gyász: elhunyt Zsengellér Zsolt

A legendás sportújságírót és egykori labdarúgót 82 évesen érte a halál.

Zsengellér Zsolt 1942. november 2-án született Budapesten, Zsengellér Gyula vb-ezüstérmes labdarúgó és Balsai Olga fiaként.

Kamaszként együtt edzett Göröcs „Titivel”, katonaévei alatt a Nagykanizsai Dózsa játékosaként az NB III-ban is szerepelt. 1964-ben apja jó barátja, a Grande Torinónál is dolgozó Kuttik András közbenjárásával a Laziónál vehetett részt próbajátékon, később az FC Chiasso labdarúgójaként játszott a svájci élvonalban is. Mégis, bár tehetségesnek tartották, viszonylag korán ráébredt, hogy nincs esélye jelentős futballkarrierre.

1970-ben jelentkezett a Képes Sport és a TeleSport közös pályázatára, a Pályabelépőre. Több ezer pályázó közül került be a vetélkedő tizenkettes döntőjébe, amelyet követően munkát kapott a sporthetilapnál, ahol 1970-től 1983-ig dolgozott gyakornokként, munkatársként, majd labdarúgó-rovatvezetőként. Tudósított a 1978-as argentínai vb-ről és az 1980-as olaszországi Eb-ről is. 1986-től 2003-ig a Sportfogadásnál dolgozott, ezek mellett állandó szerzője a volt a Labdarúgásnak, illetve az Újpesti Dózsa és az MTK-VM klubkiadványainak.

A Magyar Sportújságírók Szövetségében az utóbbi években az etikai bizottság tagja volt. A szervezet 2003-ban Feleki László-díjjal, a Puskás Nemzetközi Futballalapítvány pedig 2021-ben Szepesi-díjjal jutalmazta. Az MSÚSZ Életműdíját idén júniusában kapta meg.

Zsengellér Zsolt 2025. szeptember 11-én délben, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el németkéri otthonában.

