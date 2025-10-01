Nemzeti Sportrádió

Négy- és hárommeccses eltiltást is kiosztott az MLSZ

2025.10.01. 16:33
Négy mérkőzésre tiltották el a Siófok kapusát, Hutvágner Gergelyt (Fotó: Nemzeti Sport)
Újpest FTC DVSC MLSZ Siófok Magyar Labdarúgó-szövetség
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága szeptember 30-i ülésén a DVSC-t, az Újpestet és az FTC-t is pénzbüntetéssel sújtotta, emellett szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt eljárást indított a DVSC-vel, a DVTK-val, az FTC-vel, a Nyíregyházával, az Újpesttel, a Vasassal, a Videotonnal, az ETO FC-vel, az FC Sopronnal és a Szombathelyi Haladással szemben is, ráadásul két hosszabb eltiltást is kiosztott a FEB.

A szervezet közlése szerint a DVSC-t, az Újpestet és az FTC-t is összevont eljárásban kötelezte pénzbüntetés megfizetésére, mert a klubok legutóbbi két bajnokiján a szurkolók megbotránkoztató kifejezéseket kiabáltak be. A debrecenieket és az újpestieket tárgyak pályára dobálása, a ferencvárosiakat pirotechnika használata miatt büntették meg. Ismertették, hogy a múlt hétvégi forduló kapcsán a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt eljárást indítottak a DVSC-vel, a DVTK-val, az FTC-vel, a Nyíregyházával, az Újpesttel és a másodosztályú Vasassal és Videotonnal szemben is, míg a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt eljárást indítottak az ETO-val, illetve a harmadosztályú FC Sopronnal és a Haladással szemben is.

Az NB III Délnyugati csoportjában szereplő BFC Siófok kapusát, Hutvágner Gergelyt négy mérkőzésre tiltották el. Mint arról a Balaton-parti csapat közösségi oldalán beszámolt, kapusuk a Dunaújváros elleni 5–0-ra elveszített idegenbeli mérkőzés 82. percében kapott piros lapot, amikor 4–0-s dunaújvárosi vezetésnél a földön fekve fogta a labdát, amit kirúgtak a kezéből, de a vendégek nem kaptak szabadrúgást kapustámadás miatt.

„Játékosunk önuralmát elvesztve megsértette a játékvezetőt, majd a labdát a lelátóra rúgta. A szituáció nyomán a 82. percben kiállította Kakuk Szabolcs játékvezető” – olvasható a BFC Siófok közösségi oldalán, ahol megjegyzik, a kapus négy mérkőzésre szóló eltiltása miatt az előző kiírásban még az utánpótlásban védő Hoffmann Arnold juthat lehetőséghez.

„Klubunk elkötelezett, hogy hasonló felelőtlen eset ne forduljon elő a jövőben, ezért belső szankciók mellett kezeli a történteket” – zárul a Siófok közleménye.

 

