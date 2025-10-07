Pádár Ildikó: Nem azért alakult így a Sydney-i döntő vége, mert magyarok vagyunk

Több jeles évfordulót ünnepelhet a magyar kézilabda-társadalom 2025-ben. A női válogatott 60 éve lett világbajnok, 50 éve vb-bronzérmes, 25 éve pedig Európa-bajnok és olimpiai ezüstérmes. A 2000-es sikerek két főszereplője volt Pádár Ildikó és Pálinger Katalin is, a mostani Kézikedden mindketten visszaemlékeztek az Ausztráliában és Romániában történtekre.

Az ötkarikás játékokon úgy lett ezüstérmes a nemzeti csapat, hogy a fináléig óriásit menetelt, és ott is vezetett hat góllal, de aztán a drámai végjátékban Dánia fordított és megnyerte az olimpiát.

„Nem azért alakult így a Sydney-i döntő vége, mert magyarok vagyunk – világított rá egy fontos dologra Pádár Ildikó, amit aztán Pálinger Katalin is megerősített. Ne felejtsük, hogy korábban ugyanazon az olimpián az osztrákok ellen három és fél perc alatt mínusz négyről hozták vissza a negyeddöntőt! – Sok összetevője volt annak, hogy így alakult. Amikor lefújták, mintha a világ omlott volna össze bennünk. Viszont ilyen távlatból visszatekintve az, hogy egy kis faluból, Kömlőről eljutottam a második olimpiámra és ott ezüstérmes lettem, zseniális eredmény.”

A 202-szeres válogatott beálló ebben az évben posztján az egyik legjobb volt, a nála fiatalabb Pálinger pályafutásának egy másik szakaszában érte el ezt a sikert és aztán az Eb-győzelmet.

„Hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen erős csapatba bekerülhettem. Ezek az eredmények az évek során még inkább felértékelődtek, hiszen volt olyan, hogy ki se jutottunk az olimpiára, vagy tizenharmadikként zártuk a vb-t. Annak ellenére is megnyertük az Eb-t, hogy Bukarestben mindent elkövettek, hogy ne járjunk sikerrel. A Romániában élő magyaroktól rengeteg levelet kaptunk, hogy mennyire boldoggá tettük őket, ami nagy erőt adott nekünk. Ami előtte Sydney-ben a döntőben történt, nem lehet nemzethez vagy nemhez társítani, ez a sportágunk sajátossága. Ugyanúgy megvannak ezek a fordítások, amikor mi követjük el azokat” – mondta a 254 válogatottságával a hazai örökranglista harmadik helyén álló kapus.