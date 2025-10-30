A Wizz Air még egy gépet indít az örmény–magyar vb-selejtezőre

A cég csütörtöki közleménye kiemeli, hogy ismét foglalhatóak a jegyek Örményországba és a hazaútra is, a mérkőzés után induló járatok már másnap kora reggel visszaérnek Budapestre.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll, és egy jereváni győzelemmel – ha az írek nem szereznek pontot otthon a portugálok ellen – már be is biztosíthatja ezt a pozícióját. A csoportzáró meccset három nappal később, az írek ellen játsszák a magyarok.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország