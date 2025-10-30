A Wizz Air még egy gépet indít az örmény–magyar vb-selejtezőre

A cég csütörtöki közleménye kiemeli, hogy ismét foglalhatóak a jegyek Örményországba és a hazaútra is, a mérkőzés után induló járatok már másnap kora reggel visszaérnek Budapestre.
Marco Rossi szövetségi kapitány együttese négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll, és egy jereváni győzelemmel – ha az írek nem szereznek pontot otthon a portugálok ellen – már be is biztosíthatja ezt a pozícióját. A csoportzáró meccset három nappal később, az írek ellen játsszák a magyarok.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3