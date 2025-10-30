Nemzeti Sportrádió

A Wizz Air még egy gépet indít az örmény–magyar vb-selejtezőre

2025.10.30. 12:53
Újabb gépet indít a Wizz Air Jerevánba (Fotó: Getty Images)
A nagy érdeklődésre való tekintettel még egy szurkolói repülőgépet indít a Wizz Air Jerevánba, ahol a magyar labdarúgó-válogatott november 13-án a házigazda örményekkel játszik világbajnoki selejtezőt.

A cég csütörtöki közleménye kiemeli, hogy ismét foglalhatóak a jegyek Örményországba és a hazaútra is, a mérkőzés után induló járatok már másnap kora reggel visszaérnek Budapestre.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll, és egy jereváni győzelemmel – ha az írek nem szereznek pontot otthon a portugálok ellen – már be is biztosíthatja ezt a pozícióját. A csoportzáró meccset három nappal később, az írek ellen játsszák a magyarok.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

 

