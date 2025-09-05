Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: Csányi Sándor meglátogatta a válogatottat

2025.09.05. 11:56
Csányi Sándor Telkiben járt (Fotó: MLSZ)
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor a Telki edzőközpontban járt, hogy beszéljen többek között Marco Rossi szövetségi kapitánnyal és Szoboszlai Dominik csapatkapitánnyal a világbajnoki selejtezősorozat előtt.

Az MLSZ péntek délelőtti beszámolója szerint Csányi Sándor beszélt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal és Szoboszlai Dominik csapatkapitánnyal a válogatott előtt álló feladatokról, emellett néhány biztató gondolattal fordult a szakmai stábhoz és a kerettagokhoz is.

A szövetség elnöke kiemelten beszélt az elmúlt időszak jelentős sikereiről, köztük a három egymást követő Európa-bajnoki részvételről. Hozzátette: ha a magyar válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezőjén is eredményesen szerepelne, az az utóbbi évtizedek legnagyobb eredményének számítana, hiszen 1986 óta nem járt vb-n a nemzeti csapat.


A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

 

