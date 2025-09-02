Tóth Balázst kezdetné az írek ellen Petry Zsolt

Az Írország és Portugália ellen készülő magyar válogatott keretében a bajnok Galatasarayban szereplő Sallai Roland, a Kasimpasában játszó Szalai Attila, valamint a Rizespor futballistája, Mocsi Attila személyében három Törökországban futballozó magyar játékos is van – a jelenleg a legutóbbi török bronzérmes Samsunspornál dolgozó Petry Zsoltot velük kapcsolatban is kérdezte az M1.

„Törökországban annak idején pozitív benyomások érték, így örülök, hogy visszakerült az itteni bajnokságba – mondta Szalairól Petry Zsolt. – Bízom benne, hogy újra eléri azt szintet amelyen játszott, mielőtt a Hoffenheimbe igazolt. Fegyelmezett, céltudatos, alázatos, profi gondolkodású srácról van szó, aki erőssége a magyar válogatottnak, ha eléri a legjobb formáját.”

Mocsi Attiláról beszélve az annak idején a Hoffenheimnél és a Hertha BSC-nél is dolgozó szakember megjegyezte: ha minden bizonnyal nem is a kezdőben számít rá Marco Rossi, aligha kétséges, hogy helye van a nemzeti csapat keretében.

„Amikor a Rizespor ellen játszottunk, mindig meggyőzött arról, hogy ott a helye a válogatott keretben, igaz ez a fejjátékára, a labdakihozatalokra, az egy az egy elleni párharcokra és a tizenhatoson belüli védekezésre is.”

A keret harmadik Törökországban játszó futballistája, Sallai Roland esetében nehézséget okozhat, hogy klubjában, a bajnoki címvédő Galatasrarayban rendre jobbhátvédként kap lehetőséget, a válogatottban viszont támadóként számítanak rá – Petry szerint ez nem jelent problémát.

„Hosszú éveken át játszott abban a pozícióban, amelyben a válogatottban számítanak rá, szerintem az átállás nagyon könnyen fog menni, az sokkal nehezebb volt, hogy jobbhátvédként be tudjon illeszkedni a Galatasarayba, de elfogadták ezen a poszton is, ami játékosként a nagyságát bizonyítja.”

Az 58 éves szakember a kapusokról szót ejtve megemlítette: az első találkozón mindenképpen az angol Blackburn Rovers kapusának, Tóth Balázsnak szavazna bizalmat.

„Úgy érzem, az írek ellen Tóth Balázs lenne a legjobb választás, hiszen a Championshipben hétről hétre olyan játékosok ellen játszik, amilyenek az írek keretét is nagyrészt adják, ismeri a stílust, a közeget, úgyhogy jól beleilleszkedne az ellenük pályára küldendő kezdő tizenegybe” – tette le a voksát a 27 éves kapus mellett Petry Zsolt.

Az utánpótlás-válogatottként 1984-ben ifjúsági Európa-bajnokságot nyerő egykori kapus szerint az írek és a portugálok ellen is nagy becsvággyal és elszántsággal kell pályára lépni, de Cristiano Ronaldóékkal szemben az is kellene a bravúrhoz, hogy ne fogjanak ki jó napot a Puskás Arénában.

„Azt mondom, ha ebből a két meccsből két pontot szerzünk, az jó indulás lesz” – jelentette ki.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

SZEPTEMBER 6., SZOMBAT

20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZEPTEMBER 9., KEDD

20.45: Magyarország–Portugália, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!