Tóth Balázs: Minden selejtezőnek különös a jelentősége

Fotó: Kovács Péter

– Amikor a napokban kerestük, jelezte, éppen költözködés közepén van, dobozokat pakol. Lemaradtunk valamiről?

– Dehogy, szó sincs klubváltásról – felelte nevetve Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa. – Mindössze arról van szó, hogy lejárt a bérleti szerződés az ingatlanra, és egyik apartmanból átköltöztem a másikba, de maradtam Manchesterben. Szeretek itt lakni, minden adva van a nyugodt hétköznapokhoz. A dobozokból néhány régi kép is előkerült, jó újra látni őket.

– Igaz, hogy általános iskolában még csatárként villogott?

– És jól is ment a játék! Sorra lőttem a gólokat, de édesapám kapus volt, sok mindent megmutatott, hogyan kell megfogni a labdát, miként kell helyezkedni a különböző helyekre érkező lövéseknél. Kazincbarcikán játszottam, öt-hat éves lehettem, amikor a salakos pályán beállítottak a kapuba, és gyakorlatilag mindent kivédtem. Az edző a meccs után odajött hozzám, és azt mondta, ezzel a tehetséggel a kapuban a helyem.

– Élmény lehetett a salakos pályán vetődgetni.

– Lejött mindenhonnan a bőr, tele voltam ragtapasszal, de nem érdekelt. Pólóban, rövidnadrágban dobáltam magam, otthon édesanyám nagyon örült ennek… Apu Kazincbarcikán idő előtt abbahagyta a futballt, megyei szinten játszott csupán, de a kapusvér benne maradt. Nagybátyám a városban védett, ő az NB II-ig vitte.

– Ön pedig a nyár elején Azerbajdzsán ellen bemutatkozott a válogatottban, akkor fülig érő szájjal jött le a pályáról. Mennyi idő kellett, hogy leülepedjenek az első meccsen történtek?

– Miután hazaértem, a családdal megbeszéltük az élményeket, régóta vártam, vártunk erre a pillanatra. Az első meghívót a bemutatkozásom előtt négy évvel megkaptam, azt tehát nem mondhatjuk, hogy váratlanul ért a dolog, vagy hogy egyik pillanatról a másikra történt. Nagy boldogság, hogy végre pályára léptem a válogatottban. Jó, hogy túl vagyok az elsőn, de szeretném azért még gyarapítani a mérkőzéseim számát.

– Mit gondol, Írország és Portugália ellen erre lesz lehetősége? A Blackburnben a szezonbeli négy mérkőzést végigvédte, a formájára aligha lehet panasz.

– A csatárok alaposan megdolgoztattak ezen a négy találkozón. Az elmúlt évhez képest jóval több dolgom volt. A formám, úgy érzem, rendben van, a felkészülési mérkőzéseken is én álltam a kapuban, csak egyet hagytam ki. A hétköznapokon úgy készülök, hogy a lehető legjobb Tóth Balázs álljon Marco Rossi rendelkezésére. A legjobb tudásomat kell adnom Telkiben, ezért az elmúlt időszakban még inkább odafigyeltem minden részletre. Ha a kapitány úgy dönt, nekem szavaz bizalmat, úgy álljak a kapuba, hogy rajtam ne múljon a siker, segítsek a csapatnak. De önző sem szeretnék lenni, úgy vagyok vele, az védjen, aki a leghasznosabb a válogatottnak. „Szurkolóként” ezt is figyelembe veszem, márpedig a magyar szurkolók számára ez a sorozat most mindennél fontosabb.

– Különös hozzáállás, ritkán hallunk ilyet játékostól.

– Pedig ez nem csupán duma a részemről, így is gondolom. Tényleg az védjen, aki a legjobban segítheti a csapatot. Az számít csak, hogy a válogatott hosszú idő után ott legyen végre a világbajnokságon.

– Dibusz Dénes és Szappanos Péter egyaránt harmincnégy éves, ön viszont csupán huszonhét, a legjobb kapuskorban van. Mit gondol, ez előnyt jelenthet?

– Nem hiszem. Biztos vagyok benne, Marco Rossi sem a korunkat nézi, azt állítja a csapatba, akiben a legjobban megbízik, aki véleménye szerint a legjobban véd jelenleg. Dénes és Péter sem idős játékos, ráadásul mind a ketten jó formában és játékban vannak.

– Feszes a selejtező programja, szeptember elején kezdődnek, november végén pedig már véget is érnek a meccsek. Jó vagy rossz ez nekünk?

– Abból a szempontból nem jó, hogy kevés az idő a javításra. Bár, reméljük, nem is kell kozmetikázni. De az biztos, hogy minden selejtezőnek különös a jelentősége, mindegyiken észnél kell lennünk.

– Marco Rossi szerint a dublini csata fontosabb, mint a portugálok elleni. Egyetért a kapitánnyal?

– Nekünk nem a portugálokat kell megverni, ellenük minden pont bravúr. A csoportot elnézve a második hely megszerzéséhez nincs más lehetőségünk, mint a két-két Írország és Örményország elleni meccset megnyerni.

A portugál válogatott kedden edzett először, szombaton Jerevánban Örményország, kedden Budapesten Magyarország ellen lép pályára 2016 Európa-bajnoka. Egy sérülés máris fejfájást okozhat Roberto Martínez szövetségi kapitánynak: Francisco Conceicao csak a konditeremben erősített, a pályára nem mehetett ki, mert sérülten tért haza a Juventusból. A O Jogo szerint kérdéses, vállalja-e a játékot a két vb-selejtezőn, nincs kizárva, hogy az első meccset kihagyja, hogy a mieink ellen már ott lehessen a Puskás Arénában. Természetesen a július elején elhunyt Diogo Jota is szóba került a portugálok edzőtáborában. „Itt van velünk, gondolunk rá, beszélgetünk róla – mondta a szövetségi kapitány. – Fontos célja volt kijutni a világbajnokságra, sokszor beszélt róla, hogy meg akarja nyerni, miatta is ott akarunk lenni a tornán. Ez az első összetartásunk, amelyen már nem lehet velünk, amikor legutóbb találkoztunk, a Nemzetek Ligája-győzelmet ünnepeltük. Bizonyos vagyok abban, hogy Diogo emléke egységessé, motiválttá tesz bennünket.” A kapitány hozzátette: hat mérkőzésből áll a sorozat, ez azt jelenti, hogy nem szabad hibázni. „Fontos jól kezdeni, tisztelni az ellenfelet és szenvedélyesen futballozni – fogalmazott Roberto Martínez. – Örményország hazai pályán játszik, és új edzője van. Aztán Magyarországgal találkozunk, egy stabil csapattal, nagyon világos elképzelésekkel, ráadásul nagyszerűen futballozott a tavasszal Hollandia és Németország ellen. Budapesten nagyon nehéz nyerni, valószínűleg a Puskás Arénában vendégszerepelni a legnagyobb kihívás, amellyel ebben a selejtezősorozatban szembesülnünk kell. Ugyanakkor igaz, hogy nincsenek könnyű meccsek.” (S. ZS.) Fotó: AFP ELLENFÉLNÉZŐ – Portugália: Kérdéses Francisco Conceicao játéka

Rossz hírt kapott Heimir Hallgrímsson, az ír válogatott szövetségi kapitánya (aki 2016-ban Izlandot vezette ellenünk Marseille-ben, az 1–1-re végződő Eb-csoportmeccsen). Megsérült Troy Parrott, aki parádésan kezdte az évet a holland AZ támadójaként: két bajnokin három, öt Konferencialiga-mérkőzésen hét gólt ért el, és bizonyosan ott lett volna az ír támadósorban szombaton is. A helyére a Celtic 22 éves csatára, Johnny Kenny került, aki három idei tétmeccsén egy gólt szerzett. Vasárnap nem volt a keretben a Rangers elleni rangadón. „Minden edző azt szeretné, ha Európa legjobb góllövője lenne a csapatában – mondta Heimir Hallgrímsson az ír csapat sajtótájékoztatóján. – Amikor valami ilyesmi történik, az ember elkezdi sajnálni magát, de eszünkbe jut a futballista: ő hogyan érezheti most magát? Szerencsére vannak olyan játékosaink, akik a posztján játszanak, és mostanában nagyon jól teljesítenek. Azokra kell figyelnünk, akik segíthetnek nekünk.” A Swansea City új igazolása, Adam Idah játéka előtérbe kerülhet az Irish Time szerint, míg a Southampton támadó középpályása, Finn Azaz várhatóan az AS Roma új centere, Evan Ferguson mögött irányít. A lap szerint szóba került a bal oldali védő pozíciója, mert ott Ryan Manning az egyetlen jelölt Liam Scales bokasérülése miatt. A kapitány erre azt monda, Matt Doherty és Dara O'Shea is bevethető azon az oldalon, bár tény, nem az az eredeti posztjuk. Ugyancsak rossz hír az írek számára, hogy Robbie Brady, a Preston North End labdarúgója vádlisérülése miatt hiányzik. Heimir Hallgrímsson megjegyezte még, hogy a szintén sérüléssel bajlódó Sammie Szmodics várhatóan bevethető, a szélen számít rá. (S. ZS.) Fotó: IMAGO ELLENFÉLNÉZŐ – Ír zászlóval: Megsérült Troy Parrott, a holland AZ támadója

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália

Írország–MAGYARORSZÁG

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország

MAGYARORSZÁG–Portugália

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország

Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Írország–Örményország

Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország