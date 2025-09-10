Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik mezt cserélt Cristiano Ronaldóval az öltöző előtt – videó

TÖRÖK DÁNIELTÖRÖK DÁNIEL
2025.09.10. 00:05
Címkék
vb 2026 Szoboszlai Dominik magyar válogatott Cristiano Ronaldo
A Magyarország–Portugália (2–3) vb-selejtező után a két csapatkapitány, Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo mezt cserélt egymással. A jelenetet megörökítette a Nemzeti Sport kamerája is.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 2. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–3 (1–1)
Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerző: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

