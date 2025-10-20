Eljön a pillanat, amikor a McLarennek be kell állnia az egyik versenyzője mögé a vb-harcban?

Noha a McLaren már a Szingapúri Nagydíjon megvédte a konstruktőri címét, az egyéni összetettben egyre zárul az olló, és az eddig magabiztosan vezető, és főként egymással csatázó versenyzőpárosára egyre közelít Max Verstappen. A holland pilóta 40 pontra közelítette meg a vb-éllovas Oscar Piastrit, miközben a második Lando Norris mögött 26 pont a hátránya, amikor még öt versenyt, valamint két sprintfutamot rendeznek, vagyis adott versenyző összesen 141 pontot gyűjthet.

A címvédő közeledését azért sem veheti félvállról a McLaren, mert az elmúlt nagydíjakon világossá vált, hogy a Red Bull bármilyen körülmények között képes megszorongatni a wokingi csapatot, és esetenként még nagyobb erőt is képvisel nála. Verstappen az elmúlt négy Grand Prix-n háromszor diadalmaskodott, ráadásul az austini sprintversenyen is elsőként szelte át a célvonalat, így maximális pontszámot zsebelt be az elmúlt futamhétvégén. Szemléletes, hogy a Red Bull-os lemaradása öt nagydíjjal ezelőtt még 104 pont volt Piastrihoz viszonyítva, vagyis nagy léptekben tudott közeledni az ellenfélhez.

A McLaren egész évben igyekezett fenntartani az egyenlőséget a pilótái között, és bár a sokat emlegetett papaya-szabályok nemegyszer megosztották a közvéleményt, és sok bírálatot kapott az is, hogy miként kezelte a csapat Norris és Piastri Szingapúrban történt rajtincidensét, vagy éppen miért kért több ízben már helycserét, s alkalmazott támadható stratégiákat, az mindképpen pozitív, hogy alapvetően szabad a házon belüli csata. Nagy kérdést jelent viszont, hogy mit kezd a csapat a jelenlegi helyzettel, és hogy adott esetben favorizálja-e az egyik versenyzőjét, hogy elkerülje az egyéni cím elvesztését.

Ami a csapatbajnokságban előnyt jelentett, az az egyéni összetettben az alakulat hátrányára válhat, mivel pilótái elkerülhetetlenül pontokat vesznek el egymástól, miközben Verstappennek házon belül egyáltalán nincs kihívója, és a Red Bull egyértelműen előnyben részesíti őt. A wokingiak 2007-ben már vesztettek el hasonló körülmények között biztosnak tűnő címet, hiszen a végén a ferraris Kimi Räikkönen örülhetett az egymással viaskodó Lewis Hamilton és Fernando Alonso előtt.

A McLaren nyilván nem szeretné, ha megismételné magát a történelem, ugyanakkor egyáltalán nincs könnyű helyzetben, hiszen Piastri magabiztos előnye szinte eltűnt Norris előtt, a kettőst mindössze 14 pont választja el egymástól, így a pontkülönbséget nézve egyáltalán nem lenne indokolt egyik pilóta favorizálása. Ezzel egyetért az összetett vezető, de az elmúlt hétvégéken kissé negatív spirálba kerülő Piastri is, aki a texasi futam leintése után kijelentette, ő és Norris is osztja a véleményt, hogy szeretnék megkapni a lehetőséget arra, hogy harcba szálljanak a bajnokságért, mert mind a ketten megérdemelnék.