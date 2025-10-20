Nemzeti Sportrádió

Superliga: FC Hermannstadt–FK Csíkszereda

2025.10.20. 16:55
Fotó: FB/FK Csíkszereda
FK Csíkszereda Hermannstadt FC Hermannstadt Superliga
A román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Superliga) alapszakaszának 13. fordulójában az FK Csíkszereda az FC Hermannstadt vendégeként lép pályára. A találkozót élő, szöveges formátumban közvetítjük, tartsanak velünk!

SUPERLIGA
ALAPSZAKASZ
13. FORDULÓ
FC Hermannstadt–FK Csíkszereda 0–1 (0–1)
Nagyszeben, Városi Stadion. V: Sorin Vadana
Hermannstadt: Cabuz – Capusa (Stancu, 68.), Bejan, Selimovic – Antwi, Albu (Biceanu, 18.), Ivanov, Ciobotaru – Jair (Chitu, 55.) , Gjorgjevszki (Bus, 58.), Negut. Vezetőedző: Marius Maldarasanu Kispadon: Mutiu, Issah, Mihart, Barstan, Stancu, Oroian, Kujabi, Biceanu, Batista, Vuc, Chitu, Bus. 
Csíkszereda: Pap – Bloj (Palmes, a szünetben), Celic, Hegedűs, Pászka – Veres, Bödő – Anderson Ceará (Dusinszki, 68.), Jebari, Szalay (Gál Andrezly, 60.) – Eppel (Dolny, 68.). Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Kispadon: Simon, Karácsony, Kaján, Palmes, Ferenczi, Szilágyi, Gál-Andrezly, Dusinszki, Gergely, Bakos, Dolny, Novelli. 
G: Eppel (38.)

PERCRŐL PERCRE

 

