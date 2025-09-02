Rossz hír – Somogyi Zsolt jegyzete

Irány a vb – kezdjük ott, jövőre lesz negyven éve, hogy nem jártunk világbajnokságon, miért éppen most gondolják sokan, hogy kötelező ott lennünk?! Jó lenne, persze, szeretnénk, szurkolunk ezerrel, de ne legyen elvárás. És az MLSZ, miközben azt olvasni, ugyancsak várja a sikeres kvalifikációt, 2030-ig meghosszabbította Marco Rossi szerződését, vagyis a munkakör megtartása nem függ az őszi eredményektől. Ami viszont kedden baljós árnyat vetett a magyar válogatott első két selejtezőjére: Schäfer András sérülése.

Természetesen túlzás lenne azt gondolni, egy játékos kiesése döntően kihathat a teljesítményre (2021-ben milyen jól szerepelt a csapat Szoboszlai Dominik nélkül – meglehet, vele tovább is jut…), de engedjék meg, hogy savanyú ábrázattal fogadjam a hírt. Schäfer Andrást ne vádoljuk azzal, hogy ő a legszerencsésebb magyar labdarúgó. Amikor az Union Berlin játékosa lett, rengeteg akadályba ütközött: 2022 novemberében megfájdult a lába, 2023 januárjában két meccs után kiderült, nem jött rendbe, áprilisban játszhatott legközelebb, májusban ismét arról szóltak a hírek: megsérült, műtétre van szükség, legközelebb november végén léphetett pályára ismét – egy teljes naptári év kiesett a pályafutásából. Most pedig a bajnoki rajton, alig másfél hete ragyogóan futballozott a Stuttgart ellen győzelemmel induló Union Berlinben, de a második fordulóban már hiányzott, és a kezelése miatt nem lesz ott az írek és a portugálok ellen sem.

A tavaszi emlékek miatt aggódom: a törökök ellen éppen addig voltunk egyenlő ellenfelek, amíg Schäfer András a pályán volt, összefejelt az ellenfelével, le kellett jönnie, és ne szépítsük, végünk is volt. Nem a kiválása miatt, de azért a számok nem hazudnak: a kényszerű cseréjét követő másfél meccsen öt gólt kaptunk, egyet sem rúgtunk. Személyisége is meghatározó az összetartás idején, az öltözőben, jelenléte a pályán a körülötte lévőkre is hatással van, munkamorálja, futómennyisége, harcmodora nélkülözhetetlen a mai magyar válogatott számára. Vagy csaknem nélkülözhetetlen, remélem, a csapat nélküle is sikeresen kezdi a vb-selejtezőt. Sajnos nemzetközi szinten is igazán jelentős játékosból szűk a kínálat, Szoboszlai Dominik világklasszis, de Willi Orbán (nem a Bayern München elleni nyitó meccsen látott formájában), Sallai Roland és Varga Barnabás nem pótolható, legfeljebb lecserélhető – jelölt van a védekező, belső középpályás posztjára, Tóth Alex fantasztikus ígéret, Ötvös Bence is játszott itt, ahogy Dárdai Bence is. Hol van Nikitscher Tamás, hol van Nagy Ádám? – kérdezhetnénk, de Schäfer András kiesése nem növeli az esélyeinket a ránk váró két meccsen.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!