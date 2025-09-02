Nemzeti Sportrádió

Nagy Antal szurkol, hogy minden kerék a helyén legyen a Rossi-csapatban

2025.09.02. 10:16
Nagy Antal (Fotó: Nemzeti Sportrádió)
Az utolsó, világbajnokságon járt magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Nagy Antal volt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége. Az egykor hátvédként és védekező középpályásként is kiváló, korábbi harminckétszeres válogatott futballista az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezők előtt nyilatkozott a várható esélyektől, és az 1986-os vb tapasztalatairól is beszélt.

Harminckilenc éve, az 1986-os labdarúgó-világbajnokságon a Honvéd akkori labdarúgója, Nagy Antal viselte a karszalagot, így elmondhatja magáról, hogy ő az utolsó játékos, aki vb-n vezethette ki a pályára a magyar válogatottat. A 68 éves egykori kiváló labdarúgó a Sportrádió Hazafutás című műsorában nyilatkozva elmondta: szívesen megszabadulna már ettől a dicsőségtől, és arról is beszélt, hogy a világbajnoki selejtező olyan sorozat, amelybe a hazai vereség semmiképpen nem fér bele, de idegenben sem „illik” pontokat veszíteni. Nagy Antal az ellenfelek közül különösen Cristiano Ronaldót tiszteli, de szeretné, ha a negyvenéves klasszis nem alakítana nagyot a Puskás Arénában.

„Cristiano Ronaldo a kedvenc játékosom, sokan mások is miatta mennek ki a Puskás Arénába, de ha ellenünk csinál bármi jót, én úgy fogom szidni, hogy borzalom. Nagyszerű sportembernek tartom, de a magyar válogatott ellen nagyon remélem, hogy nem csinál semmi klassz dolgot. Ha Írországot legyőzzük, a portugáloktól pedig nem kapunk ki, akkor máris világbajnoki hangulatba kerülne mindenki és elkezdhetnénk számolgatni” – vélekedett a Mexikóban szerepelt Mezey-csapat kapitánya.

Nagy Antal volt utoljára világbajnokságon járt magyar válogatott csapatkapitánya (Fotó: Imago Images)

Nagy Antal szerint bármilyen jó játékosok alkossanak is egy csapatot, az egyéni képességeknél sokkal fontosabb, hogy a pályán, illetve a keretben lévő játékosokat hogyan sikerül úgy összerakni, hogy a futballisták a lehető legjobbat hozzák ki egymásból.

„A labdarúgócsapat mindig olyan, mint egy autó. Alkatrészekből áll, mindennek megvan a funkciója – hangsúlyozta. – Mezey György mindig azt mondta nekünk: nem ti vagytok Magyarország legjobb tizenegy labdarúgója, de ti vagytok Magyarország legjobb tizenegye. Ez nagyon fontos. Nagyon szurkolok, hogy Rossinál is minden kerék, minden gyertya legyen a helyén. Én igazi szurkoló vagyok, amikor a lelátón ülök, és ugyanúgy rosszul alszom, ha nem úgy alakul egy mérkőzés.”

 

