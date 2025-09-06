Megfogtuk Molly mellét: a Nemzeti Sporton nem múlik a dublini siker

Szombat délután, az Írország–Magyarország világbajnoki selejtező napján már szép számban bukkantak fel Dublinban magyar futballszurkolók: ott voltak a parkokban, a tereken és főleg persze a pubokban. Szinte nem lehetett bemenni olyan pubba, amelyben ne botlottunk volna piros-fehér-zöldet színeket viselő szurkolókba. Jó, ez erős túlzás, hiszen annyi a pub Dublinban, hogy valószínűleg minden ír állampolgárra több is jut, nemhogy magyar futballszurkolóra…

A helyi idő szerinti hat órai közös vonulás előtt persze még szerteszét vannak a belvárosban, és mint említettük, jobbára a pubok mélyén isszák az áldomást a magyar válogatott esti sikerére. Talán kevesen tudják közülük, hogy van közvetlenebb segítségkérési lehetőség is az ír fővárosban: méghozzá Molly Malone bronzszobra. Molly Malone egy Dublinban játszódó dal – amely a város nem hivatalos himnusza – főszereplője, a legenda szerint a 17. században élt, nappal osztrigát, kagylót és halat áruló kofaasszony volt, éjjel prostituált. A Suffolk Streeten álló szobra azt ábrázolja, ahogy kosarakkal megrakott kordéját tolja a piacra. A bronzszobor merész dekoltázsa jóval fényesebb, mint a többi része, aminek a magyarázata: aki megsimogatja, annak állítólag szerencsét hoz. A szobor valóságos zarándokhelye a turistáknak, hosszan kell sorba állni, mire valaki megérintheti a kebleket.

Nos, a Nemzeti Sport tudósítói semmit sem bíztak a véletlenre, és meghozták az áldozatot: a sort kivárva mi is megsimogattuk a kemény keblet, a válogatottra ruházva a szerencsét.

Rajtunk semmi sem múlott!

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

F-csoport

20.45: Írország–Magyarország

Dublin, Aviva Stadion (Tv: M4 Sport). Vezeti: Harm Osmers (német)

