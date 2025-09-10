„Elképesztő légkörben, fantasztikus stadionban játszottunk ” – portugál vélemények a magyarok elleni siker után

Bernardo Silva

– Kívülről úgy tűnt, hogy Portugália nehézségekbe ütközött. Hogyan látta a mérkőzést belülről?

– Nehéz mérkőzés volt, valóban, de mégis csak erre számítottunk, egy jól szervezett, kiváló erőnlétet képviselő, erős válogatottal szemben. Az ellenfél rendre veszélyes ellentámadásokat indított, és bár bizonyos helyzetekben a mi felelősségünk lett volna jobban irányítani a játékot, nem vehetjük el az érdemet a magyar válogatottól. A hangulat félelmetes volt, pokoli nehéz egy ilyen stadionban helytállni. Éppen ezért viszont roppant elégedettek vagyunk a három ponttal, összességében pedig a hat ponttal, amit az első két fordulóban megszereztünk. Innentől a következő etapra készülünk, két hazai mérkőzésünk lesz, egy valóban nehéznek bizonyuló, idegenbeli kezdést követően.

– A mérkőzés felvezetése során úgy fogalmazott, hogy ez a budapesti kulcsfontosságú mérkőzés lesz a selejtező sorozat kimenetele szempontjából. Így lett?

– Szerintem, igen. Valóban úgy fogalmaztam, hogy feltehetően ez a selejtező legfontosabb mérkőzése számunkra, mert idegenben játszunk egy nagyon erős magyar válogatott vendégeként. A munkát természetesen még nem fejeztük be, de egyértelmű, hogy ma (kedden – a szerk.) óriási lépést tettünk a vb-részvétel irányába.

– Örményország meglepetésre legyőzte Írországot. Ez mennyiben keveri meg a kártyákat a csoportban?

– Értesültünk mi is az eredményről, de a többi meccsre nem lehetünk hatással, nem úgy a sajátjainkra: megtettük, amit meg kellett tenni. Ha a folytatásban is hozzuk a kötelezőt, akkor biztos vagyok benne, hogy kivívjuk a világbajnoki szereplés jogát.