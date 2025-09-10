„Elképesztő légkörben, fantasztikus stadionban játszottunk ” – portugál vélemények a magyarok elleni siker után

– Kívülről úgy tűnt, hogy Portugália nehézségekbe ütközött. Hogyan látta a mérkőzést belülről?
– Nehéz mérkőzés volt, valóban, de mégis csak erre számítottunk, egy jól szervezett, kiváló erőnlétet képviselő, erős válogatottal szemben. Az ellenfél rendre veszélyes ellentámadásokat indított, és bár bizonyos helyzetekben a mi felelősségünk lett volna jobban irányítani a játékot, nem vehetjük el az érdemet a magyar válogatottól. A hangulat félelmetes volt, pokoli nehéz egy ilyen stadionban helytállni. Éppen ezért viszont roppant elégedettek vagyunk a három ponttal, összességében pedig a hat ponttal, amit az első két fordulóban megszereztünk. Innentől a következő etapra készülünk, két hazai mérkőzésünk lesz, egy valóban nehéznek bizonyuló, idegenbeli kezdést követően.
– A mérkőzés felvezetése során úgy fogalmazott, hogy ez a budapesti kulcsfontosságú mérkőzés lesz a selejtező sorozat kimenetele szempontjából. Így lett?
– Szerintem, igen. Valóban úgy fogalmaztam, hogy feltehetően ez a selejtező legfontosabb mérkőzése számunkra, mert idegenben játszunk egy nagyon erős magyar válogatott vendégeként. A munkát természetesen még nem fejeztük be, de egyértelmű, hogy ma (kedden – a szerk.) óriási lépést tettünk a vb-részvétel irányába.
– Örményország meglepetésre legyőzte Írországot. Ez mennyiben keveri meg a kártyákat a csoportban?
– Értesültünk mi is az eredményről, de a többi meccsre nem lehetünk hatással, nem úgy a sajátjainkra: megtettük, amit meg kellett tenni. Ha a folytatásban is hozzuk a kötelezőt, akkor biztos vagyok benne, hogy kivívjuk a világbajnoki szereplés jogát.
– Úgy tűnt, Portugália többször is nehézségekkel küzd a meccs során. Ön hogyan látta a helyzetet belülről?
– Valóban nehéz meccs volt, de természetes, hogy itt Magyarországon nehézségekbe ütközünk. A magyar válogatott bátran játszott, és ugyanúgy ment a pontokért, mint mi. Ugyanakkor, összességében jól teljesítettünk, megérdemeltük a győzelmet, mert Budapesten mindig nehéz mérkőzéseket kell vívni. Szerintem, Portugália volt a jobb csapat.
– A hangulat hozzájárult a nehézségekhez?
– Egyértelműen. Elképesztő légkörben játszottunk, egy fantasztikus stadionban. Tudtuk, mi vár ránk, mert négy éve már játszottunk itt az Európa-bajnokságon. Jóllehet, mindig jó érzés telt ház előtt játszani nagy meccseket, akkor is, ha a szurkolók az ellenfelünket buzdítják. Egy ilyen meccs a szurkolóknak is nagy élmény.
– Mit gondol, meghatározó mérkőzés volt ez a kvalifikációt tekintve?
– Igen, roppant fontos mérkőzést játszottunk. Nemsokára további két selejtezőmeccs vár ránk, de tudtuk, hogy egy esetleges budapesti győzelemmel közelebb kerülünk a célunkhoz, a világbajnoki részvételhez. Megvan a három pont, de nem engedhetünk ki, még négy találkozó vár ránk a sorozatban, és addig kell küzdenünk, amíg át nem érünk a célvonalon.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 2. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–3 (1–1)
Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerző: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)
A csoport másik mérkőzésén: Örményország–Írország 2–1