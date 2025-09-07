Belga játékvezető dirigál a magyar–portugál vb-selejtezőn

A találkozót Erik Lambrechts vezeti. A 40 éves futballbíró több mint 200 mérkőzést vezetett a belga élvonalban, de szerepet kapott már BL-, El- és Kl-mérkőzéseken is. Lambrechts dirigált a 2–2-es döntetlennel végződő Litvánia–Finnország vb-selejtezőn márciusban.

A belga játékvezető kétszer tevékenykedett a Ferencváros mérkőzésén: 2021-ben a zöld-fehérek a Zalgiris Vilnius otthonában nyertek 3–1-re a BL-selejtező második körében, míg 2024-ben a Fradi tizenegyesekkel múlta felül a boszniai Borac Banja Lukát az El-selejtező második körében. Lambrechts 2016-ban a Debrecennek is fújt El-selejtezőt (2–0-s vereség a Szutjeszka Niksics otthonában), továbbá 2015-ben az U21-es magyar válogatott Albánia elleni Eb-selejtezőjét vezette (2–2).

Kedden Lambrechts munkáját partjelzőként Jo De Weirdt és Kevin Monteny segíti, a videobíró Bram Van Driessche, míg a negyedik játékvezető Jasper Vergoote lesz.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

Írország–Magyarország 2–2

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország