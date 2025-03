Váratlanul sok nehézséggel kell szembenéznie Marco Rossinak az isztambuli meccs előtt

ROSSZ HÍREKKEL INDULT a nap Telkiben és Isztambulban egyaránt. Törökországban, mint arról lapunk szerdai számában már beszámoltunk, barátságtalan, kimondottan hideg, esős idő fogadta azokat, akik már kedden megérkeztek. Szerdán a nap már elő-előbújt, de a folyamatos orkán erejű szél miatt fázósan húzták össze magukon a nagykabátot az emberek. Mint a helyiek mesélték, egy hete húsz fok felett volt a hőmérséklet, és egyébként sincsenek nagyon hozzászokva ilyen vacogáshoz, így – hogy a csütörtöki Törökország–Magyarország Nemzetek Ligája-meccsre is rákanyarodjunk – arról beszéltek, hogy ilyen zord időben aligha telik meg a Rams Park.

Közben kiderült, hogy sérülés miatt Dárdai Bence, Hegyi Krisztián és Sallai Roland is külön edzett, a DVSC kapusa el is hagyta az edzőközpontot – ahová korábban Callum Styles meg sem érkezett, ő a hétvégi bajnokija után nem tudta vállalni a válogatottbeli szereplést. Dárdai Bence pedig akár jó ómen is lehetne, mert a családjában mindenki győzelemmel mutatkozott be címeres mezben: édesapja, a korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál egy Szlovénia elleni 2–1-es siker alkalmával debütált, idősebb bátyja, Palkó 2022-ben szintén 2–1-es győzelem során lépett először pályára, ő Görögország ellen, míg a középső fivér, Márton éppen egy évvel ezelőtt, 2024. március 22-én Törökország ellen (1–0) esett át a tűzkeresztségen. Dárdai Bence játéka tehát kérdésessé vált, napközben viszont Kaan Ayhan, a Galatasaray védője éppen klubtársáról, Sallai Rolandról nyilatkozott a házigazda hivatalos, mérkőzés előtti napon rendezett sajtótájékoztatóján. A magyar támadó nevével a stadion mellett épült jókora Galatasaray-shopban is találkozhatunk: lehet kapni nem hivatalos mezt, amelyet kimondottan miatta terveztek, a hetes szám felett a neve és egy kis magyar zászló látható, elöl pedig Budapest térképe szerepel a trikón.

Miközben Kaan Ayhan és a török csapat olasz szövetségi kapitánya, Vincenzo Montella (annak idején 192 Serie A-bajnokin 83 gólt szerzett az AS Roma támadójaként) a sajtó kérdéseire reagált és az esélyeket latolgatta, a magyar válogatott Telkiből Ferihegyre ment, és délután meg is érkezett Isztambulba, ahol helyi idő szerint este fél kilenckor (magyar idő szerint fél hétkor), mintegy félórás késéssel már Marco Rossi és Szalai Attila foglalt helyet az újságírókkal, fotósokkal, operatőrökkel szemben. Az első kérdés nyilvánvalóan annak kapcsán érkezett, mit lehet tudni a sérültek állapotáról, kérdésessé vált-e valakinek a játéka?

Rögtön jött a hidegzuhany.

„Az elmúlt napokban gondjaink akadtak Sallai Rolanddal, egy kicsit megerőltette az izomzatát, ezért el sem utazott Törökországba, Budapesten maradt, hogy a következő mérkőzésre rendbe hozza magát – mondta önmagához képest viszonylag csendesen Marco Rossi. – Ami Dárdai Bencét illeti, ő sem teljesen egészséges, ezért nem biztos, hogy ott lesz a csütörtöki meccsen. A kapusok közül Gulácsi Péter sem edzett a csapattal, úgyhogy vannak kisebb problémáink.”

Törökországban mindenki arra számított, hogy Sallai Roland pályára lép. Tapasztaltuk, a helyiek is nagyon várták, hogy klubcsapata otthonában játsszon – a magunk részéről kíváncsiak lettünk volna, vajon megtapsolja-e a hazai publikum vagy a többi magyar futballistához hasonlóan barátságtalanabb fogadtatásban részesül, de ez most nem derül ki. Ennél sokkal fontosabb azonban, hogy a magyar válogatott az egyik legjobbját veszítette el, ugyanakkor rákérdeztünk a szövetségi kapitánynál, hogy Sallai Roland kimaradása miatt megvalósulhat-e az a sokak által vágyott forgatókönyv, miszerint a Bournemouthban brillírozó Kerkez Milos és a Puskás Akadémiában tíz-tíz gólnál, illetve gólpassznál járó Nagy Zsolt egyszerre legyen a pályán. A magyar kispadon hetvenharmadik találkozójára készülő szakvezető félmosollyal az arcán csak annyit mondott:

“Talán.”

Mégis, sokatmondó válasz volt ez.

Sokan fejtegették korábban, megengedheti-e a magyar válogatott azt a luxust, hogy öt legjobb formában lévő labdarúgója közül ne szerepeltessen egyet, mert az ötvédős taktikai hadrendben nem fér meg Kerkez Milos és Nagy Zsolt egymás mellett. Nos, úgy fest, Isztambulban nagy valószínűséggel úgy alakul, hogy mindketten egyszerre lehetnek a pályán, azonban azt senki sem akarta, hogy ilyen áron valósuljon meg kettejük összjátéka a pályán.

A magyar válogatott tagjai közül sokan olyan klubban szerepelnek, amely rossz szériában, a várakozások alatt teljesít vagy kifejezetten nehéz helyzetben van – gondolhatunk a Bajnokok Ligájából kieső, illetve rögtön utána a Ligakupát is elbukó Liverpoolra, a BL-induló helyre pályázó, de attól három pontra lévő RB Leipzigra, a kiesés rémétől fenyegetett Herthára, Union Berlinre, Parmára, Kecskemétre, a szinte biztosan másodosztályba zuhanó Valladolidra vagy a rettenetesen teljesítő Újpestre. Megkérdeztük Marco Rossit, mindez mennyiben lehet hatással a válogatottra?

„Vannak játékosaink, akik jól teljesítenek csapataikban, rendszeresen pályára lépnek, formában vannak, mások helyzete nem annyira kerek, viszont ahhoz, hogy meghívást kapjanak a válogatottba, rendelkezniük kell bizonyos alapképességekkel, máskülönben nem lehetnének itt. Nem elég jó formában lenni, ha nem éri el a labdarúgó a kívánt szintet ahhoz, hogy nemzetközi mérkőzéseken szerepeljen – ezt mindenkinek meg kell értenie, de mintha ez Magyarországon nem mindenkinek menne.”

A kapitány felelevenítette, hogy egy évvel ezelőtt, 2024. március 22-én 1–0-ra legyőztük hazai pályán Törökországot, és a budapesti felkészülési mérkőzés után szárnyalásba kezdett Vincenzo Montella együttese, amely kiváló szakmai munkának köszönhetően fantasztikus Európa-bajnokságon van túl, negyeddöntőig jutott, ősszel pedig a Nemzetek Ligájában szerepelt kiválóan, csak az utolsó fordulóban szenvedett vereséget – ezért csapnak velünk össze az A-ligás tagságért. Ezután azt ragozta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, hogy az ilyen meccsekre nem szabad felforgatni a kezdő tizenegyet.

,,Hétfőn találkoztunk, voltaképpen egyetlen teljes értékű edzésünk volt a mérkőzésig, ilyen esetben nem cserélhetem ki a teljes csapatot a pillanatnyi forma alapján – ha így tennék, olyan társaságot verbuválnék össze, amelyben a játékosok nem ismerik egymást. Manapság nagyon fontos, hogy a futballisták automatizmusként tudják a mozgásokat, ismerjék társaik gondolatait, képességeit. Mondhatjuk, hogy konzervatív vagyok a válogatási elveimet illetően, mert az egység megteremtésére törekszem, de én igenis fontos szempontnak tartom, hogy a játékosok ismerjék egymást.”

Azt is megosztotta, mi a véleménye az erőviszonyokról.

„Törökország papíron erősebb nálunk, kétszer olyan sokat ér a kerete, mint a miénk. El kell mondjam, a labdarúgó becsült piaci értékét nem a játékos édesanyja határozza meg, hanem erre szakosodott szakemberek, de az más kérdés, mi történik a pályán. Ha bátran futballozunk, az isztambuli körülmények között is sikeresek lehetünk. Ehhez mindenképpen meg kell mutatnia a csapatnak a karakterét, a játékosoknak a személyiségüket. Törökországnak sok nagyszerű futballistája van, Hakan Calhanoglut például a világ egyik legjobb középpályásának tartom, de Orkun Kökcü is remek labdarúgó, valamint elöl is sorakoznak a kiválóságai, azonban nem félünk tőlük, azért vagyunk itt, hogy jó eredményt érjünk el, minden labdáért keményen megküzdünk majd.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT TÖRÖKORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Standard Liege – Belgium)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Bence* (VfL Wolfsburg – Németország), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (FC St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland* (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

*Sallai Roland és Dárdai Bence sérülés miatt az első, isztambuli meccsen biztosan nem játszik.

A TÖRÖK VÁLOGATOTT MAGYARORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Besiktas), Muhammed Sengezer (Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Védők: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topcu (Besiktas), Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Mert Müldür (Fenerbahce), Yusuf Akcicek (Fenerbahce), Samet Akaydin (Fenerbahce), Taha Sahin (Caykur Rizespor)

Középpályások: Atakan Karazor (Stuttgart – Németország), Demir Ege Tiknaz (Rio Ave – Portugália), Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Orkun Kökcü (Benfica – Portugália), Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország)

Támadók: Ahmet Kutucu (Galatasaray), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Németország), Deniz Gül (Porto – Portugália), Emre Mor (Eyüpspor), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), Kerem Aktürkoglu (Benfica – Portugália)

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország