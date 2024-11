Szalai, Weghorst, továbbjutás – holland lapszemle

A holland közszolgálati média, a NOS beszámolója kiemeli, a Szalai Ádám rosszulléte után a holland válogatottat tizenegyesből vezetéshez juttató Wout Weghorst nem is gondolkodott rajta, hogy ünnepeljen a gólja után, egyszerűen átkapcsolt az agya, amint megtudta, hogy Szalai jobban van és már csak a mérkőzésre koncentrált. Az NOS egy rövid mondat erejéig megszólaltatta a bokasérülése elmúltával a válogatottba hosszú idő után visszatérő Frenkie de Jongot is, aki ott volt a pályán az Ajax játékosaként, amikor 2017 nyarán csapattársa, Abdelhak Nouri szívinfarktust kapott egy nyári felkészülési mérkőzésen, és később maradandó agykárosodással épült fel, így nem folytathatta a pályafutását.

„Persze, hogy eszembe jutott az eset, mindig eszembe jut. Most is nagyon ijesztő volt, ahogy azt láttam, hogy (Szalai) a földön fekszik, és a lábai ránganak. Ijesztő volt” – idézi a középpályást a lap.

A De Volkskrant című lap tudósításában kiemeli: „»az Oranje különös mérkőzései« kategóriájában a szombati esti, magyarok elleni találkozó igencsak magas pontszámot kaphat. A holland csapat 4–0-ra megnyerte utolsó idei hazai összecsapását, amely két tizenegyest hozott, biztosította a helyét a tavaszi negyeddöntős folytatásban, ugyanakkor különös és bizarr események övezték ezt a furcsa meccset. Először is ott volt a magyar másodedző, Szalai Ádám esete, aki a 9. percben rosszul lett a kispadnál, és a játékvezető megállította a játékot az ápolás idejére.” A lap beszámol arról is, hogy a félidőben a stadion hangosbemondója elmondta a helyi közönségnek, hogy a kórházba szállított Szalai jól van, ami megnyugtatólag hatott a lelátóra és valamelyest a játékosokra is. A cikket jegyző Willem Vessers ugyanakkor azt is leírja, hogy a mérkőzés furcsa volt, mert bár a holland válogatott szemre szép támadásokat vezetett és a középpályások ügyes cselekkel tartották mozgásban a labdát, ám mégis, a magyar ellentámadások minden labdaszerzés után gyorsak és veszélyesebbek voltak. A szerző végkövetkeztetése logikus: „a Bosznia elleni keddi kilencven perc tulajdonképpen edzőmeccsé lényegült át a szombati eredmények után”.

A Voetbal International szaklap kiemelten foglalkozik a magyar játékosok mérkőzés után reakcióival: idézik többek között a találkozó után a kórházból üzenő Szalai Facebookon megjelent posztját, és persze náluk is megszólal Marco Rossi szövetségi kapitány. A magyar válogatott szakvezetőjétől a VI olvasói megtudhatják, hogy a meccs után Szalai már nem volt életveszélyben, és a magyar válogatott játékosai maguk döntöttek a folytatásról. Ezt megerősítendő idézik a Magyar Labdarúgó-szövetségnek beszélő Dibusz Dénest is, aki elmondta, „a tizenegyessel folytatni a mérkőzést nagyon nehéz volt. Nekünk is voltak lehetőségeink, még ha a végeredmény nem is feltétlenül ezt tükrözi. Sajnos a kulcspillanatok most nem nekünk kedveztek”.

A De Telegraph tudósításában arról számol be, hogy Szalai kórházba szállítása után az Amsterdam ArenA-ban helyet foglaló 55 000 néző szinte már el is felejtette, hogy a találkozó félbeszakításának pillanatában a holland válogatott éppen tizenegyest reklamált a játékvezetőnél, a VAR-szobában helyet foglaló Carlos del Cerro Grande azonban nem felejtett, s kihívta Jesus Gil Manzano játékvezetőt a pályaszéli monitorhoz, visszanézni Nikitscher kezezését. A lap kiemeli azt is, hogy a mieink kezdték jobban a mérkőzést, és még Szalai ellátása után is volt gólszerzési lehetőségünk a rendre szétcsúszó holland védelemmel szemben. A lap szállít egy érdekes statisztikát is a holland válogatottról: 1972, egy Peru ellen 3–0-ra megnyert felkészülési mérkőzés óta nem fordult elő az Oranjéval, hogy egy meccsen két különböző játékosa találjon be büntetőből.