Felkészülés: döntős a DVSC, az FTC és a Győr is

DVSC–Lublin

A DVSC három kulcsjátékosát is nélkülözni kényszerült a Lublin elleni találkozón. Daniela de Jong továbbra is a rehabilitációját végzi, míg Alicia Toublanc és Kristin Thorleifsdóttir kisebb sérülés miatt, elővigyázatosságból maradt ki a keretből. A vendégeknél sem volt teljes a csapat, hiszen Planéta Szimonetta izomszakadása miatt a lelátóról figyelte a mérkőzést.

A debreceniek játékán azonban nem érződött a hiányzók sora. A lengyel együttes nagyjából tíz percig tudta tartani a tempót, ezt követően viszont a hazaiak fokozatosan növelték előnyüket. A DVSC gyorsabban és pontosabban kézilabdázott, és már a szünetre tizenkét gólos előnyt alakított ki.

A második félidőben Szilágyi Zoltánnak lehetősége nyílt arra, hogy több variációt is kipróbáljon. A védekezésben különböző felállásokat tesztelt, gyakorolták a hét a hat elleni játékot, valamint támadásban is több új megoldást láthattak a szurkolók. A találkozón bemutatkozott a klub saját nevelésű fiatalja, Ratalics Luca is, aki bátran élt a lehetőséggel és két gólt szerzett az első felnőttmeccsén.

A Lublin a második játékrész közepére teljesen elfáradt, így a debreceniek fölényes győzelmet arattak. Érdekesség, hogy a hazaiak akkor is nyertek volna, ha a szünet után nem találnak be, hiszen a vendégek összesen 19 gólig jutottak a hatvan perc során.



Ferencváros–Ramnicu Valcea

A másik ágon a Fradi a román SCM Ramnicu Valceával mérkőzött meg. Az ellenfél az előző idényben az Európa-ligában a legjobb nyolc közé jutott, így komoly erőfelmérőt jelentett a találkozó a zöld-fehérek számára.

Az első félidőben sok gól esett mindkét oldalon, a ferencvárosiak többnyire vezettek, de a védekezésük nem működött igazán, így a szünetre mindössze egygólos előnnyel vonulhattak (17–16). A fordulás után Janurik Kinga bravúrjai és Márton Gréta biztos kezű befejezései hoztak fordulatot, a hajrához közeledve pedig érezhetően nőtt a tempókülönbség a két csapat között.

Az utolsó húsz percben lendületbe jött a magyar együttes, gyors gólokkal és hatékony védekezéssel fokozatosan leszakította ellenfelét. Végül tízgólos különbséggel, 33–23-ra diadalmaskodott, így vasárnap a házigazda DVSC ellen a felkészülési torna döntőjében játszhat.



Piraths–Győr

A Győri Audi ETO KC magabiztos győzelemmel jutott döntőbe az Europ’A Cup első kiírásában. A zöld-fehérek a házigazda Strasbourg Piraths ellen léptek pályára az elődöntőben, ahol már a szünetre tetemes, 20–12-es előnyt alakítottak ki.

Per Johansson együttese lendületes támadásokkal és stabil védekezéssel fokozatosan őrölte fel a francia csapat erejét, a második félidőben pedig egyre nagyobb különbséget harcolt ki. A győriek végül 38–23-ra nyertek, így vasárnap a Metz–Podravka párharc győztesével mérkőzhetnek meg a fináléban.

KÉZILABDA

2. Kermann IT-kupa, Debrecen

DVSC-Schaeffler–MKS Lublin (lengyel) 39–19 (23–11)

FTC-Rail Cargo Hungaria–Ramnicu Valcea (román) 34–24 (17–16)

Europ’A Cup, Strasbourg

Piraths Handball (francia)–Győri Audi ETO 23–38 (12–20)