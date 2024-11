Hollandia legyőzte a magyar válogatottat, de ezen a meccsen nem az eredmény volt a legfontosabb... 

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

Hollandia–Magyarország 4–0 (2–0)

Amszterdam, Johan Cruijff ArenA. Vezette: Gil Manzano (spanyol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, J. Timber (Hato, 68.) – Gravenberch (Wieffer, 79.), Reijnders, F. de Jong (Koopmeiners, 68.) – Malen (Frimpong, 84.), Weghorst, Gakpo (N. Lang, 79.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

A kispadon: Olij (k.), Flekken (k.), Hato, De Vrij, Wieffer, Noa Lang, Frimpong, De Ligt, Q. Timber, Rensch, Brobbey, T. Koopmeiners

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Balogh B., Orbán, Dárdai M. – Nego (Gera, 75.), Nikitscher, Schäfer (Nagy Á., 74.), Nagy Zsolt – Sallai (Csoboth, 80.), Varga Barnabás (Szabó L., 60.), Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A kispadon: Demjén (k.), Szappanos (k.), Szűcs, Nagy Ádám, Schön, Gera, Bolla, Gruber, Szabó Levente, Kata, Botka, Csoboth

Gólszerző: Weghorst (21. – 11-esből), Gakpo (45+12. – 11-esből), Dumfries (64.), T. Koopmeiners (85.)

DRÁMAIAN INDULT A MÉRKŐZÉS, és nem a futballpályán zajló események miatt. Nagyjából hét perce futballoztak a csapatok, amikor Jésus Gil Manzano játékvezető megállította a játékot, ugyanis a magyar kispadon rosszul lett valaki. Azonnal érkezett az egészségügyi segítség, óriási tumultus támadt, többen is a legrosszabbtól tartva a fejüket fogták, az egymás vállába kapaszkodó magyar játékosok és stábtagok közé a hazaiak sztárja, Denzel Dumfries is beállt, és csak remélni lehetett, hogy nem következik be tragédia. Hosszú percek után kiderült, a válogatott korábbi csapatkapitánya, a nemzeti együttes másodedzője, Szalai Ádám lett rosszul, akit újra kellett éleszteni. Amikor hordágyra helyezve elszállították, az a hír érkezett, hogy már jobban van, ám az is kérdésessé vált, folytatódik-e a találkozó. Folytatódott, méghozzá nagyon nem jól. A kényszerű és fájdalmas meccsszünet előtti pillanatokban ugyanis egy bal oldali beadásnál Nikitscher Tamás kezére pattant a labda, a VAR kihívta a játékvezetőt, aki tizenegyest ítélt, Wout Weghorst pedig higgadtan a kapu közepébe gurította a labdát. Mindez azért is volt rendkívül fájó, mert a válogatott nagyon jól kezdte a találkozót, és minden esélye megvolt arra, hogy még a drámai játékmegállás előtt megszerezze a vezetést. Loic Nego már a tizenharmadik másodpercben ziccerbe került, ám lövését követően Bart Verbruggen lábbal védett, rögtön utána az is kiderült, hogy a szélső néhány centiméteres lesről indult. Még három perce sem tartott a selejtező, amikor Szoboszlai Dominik szerzett labdát a hazaiak térfelén, elsprintelt a bal oldalon, lövése után Virgil van Dijk blokkolta a labdát, amely Schäfer András elé pattant, ő azonban óriási helyzetből tizenegy méterről a kapu fölé lőtte.

Nem lett volna az sem meglepő, ha a drámai pillanatok és a gól után válogatott összezuhan, csakhogy nem ez történt. Nagy Zsolt a bal szélről remekül kanyarított középre, Sallai Roland senkitől sem zavartatva nyolc méterről fejelhetett, ám a labda a kapu közepébe tartott, Bart Verbrugennek nem okozott gondot a hárítás. Ahogy várni lehetett, a házigazda irányított, támadásai rendre eljutottak a magyar kapu elé, és még negyedóra sem telt el az összecsapásból, amikor Denzel Dumfries beadása után Tijjani Reijnders fejelhetett tiszta helyzetből, ám Dibusz Dénes hatalmas bravúrral védett.

A stadionban lévő magyarok fejében mindvégig ott volt a gondolat: mi lehet Szalai Ádámmal? Nos, a meccset közvetítő M4 Sport riportere, Hajdú B. István kapta a legfrissebb híreket, és ő arról tájékoztatta a televízió előtt ülőket is, hogy sikerült stabilizálni Szalai Ádám állapotát, akit kórházba szállítottak. Mindeközben a játéktéren nagy nyomás nehezedett a magyar kapura, az Internazionale klasszisát, Denzel Dumfriest ritkán sikerült megállítani a magyar védelem bal oldalán, beadásainak hatástalanítása rengeteg problémát okozott. Értelemszerűen a 45. percben nem ért véget az első félidő, és bizony, a ráadás második percében egy újabb remek Dumfries-beadás után Donyell Malen akrobatikus mozdulattal lőtt, Dibusz Dénes pedig újabb bravúrt mutatott be. Mégsem sikerült minimális hátránnyal a szünetre vonulnia a nemzeti csapatnak: a Borussia Dortmund támadója, Donyell Malen a jobb oldalon cselezgetett a tizenhatoson belül, Nagy Zsolt ütemkéséssel elhúzta a holland lábát, így majd’ órányi futballt követően Hollandia ismét tizenegyeshez jutott. Ezúttal Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Cody Gakpo állt a labda mögé, s magabiztosan lőtte a jobb felső sarokba.

Elképzelni sem lehet, hogy a szünetben milyen lehetett a hangulat a magyar öltözőben – mindenki Szalai Ádám állapotáért aggódott. Marco Rossi mindenesetre változatlan összetételben küldte ki a második félidőre a csapatot, Wout Weghorst lövését Dárdai Mártonnak azonnal blokkolnia kellett, majd az Ajax támadója – akinek hazai pálya a Johan Cruyff ArenA – nem sokkal később 18 méterről lőtt, és bombája után a lécen csattant a labda. A holland játékosok azt játszották, amiben nagyon jók: villámgyors, rövid passzos futballal próbáltak a magyar védelem mögé kerülni, ugyanakkor, ha tiszta lövőhelyzet adódott, nem akarták a labdát a kapu torkáig cipelni, gondolkodás nélkül vállalkoztak. Egy szabadrúgást követően a beívelt labdát Dibusz Dénesnek bátor kivetődéssel kellett három hazai labdarúgó elől elütnie, majd felcsillant a remény a szépítésre, hiszen Sallai Roland a balösszekötő helyén egyedül vezethette rá a labdát Virgil van Dijkre. A Liverpool csapatkapitányát egy az egyben nem könnyű kicselezni, a Galatasaray támadójának sem sikerült, más kérdés, hogy a partjelző tévesen lest is jelzett…

Valamivel később az is kiderült, hogy a magyar válogatott újoncot avat a Varga Barnabást váltó Szabó Levente személyében: az Eintrancht Braunshweig huszonöt éves csatárának Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan a Főnix Goldban indult a pályafutása. Sallai Roland a bal oldalról, jobbal adott középre, Szoboszlai Dominik tőle szokatlan módon ezúttal fejjel veszélyeztetett, ám csúsztatását követően a labda a bal sarok mellé szállt: tegyük hozzá, a mögötte érkező Loic Nego volt igazán helyzetben. Kimaradt lehetőség az egyik oldalon, újabb találat a másikon: ezúttal Cody Gakpo adhatott be senkitől sem zavartatva a bal szélről, középen fejjel még sikerült tisztázni, ám a hosszún érkezett Denzel Dumfries, és kapásból kilőtte a jobb sarkot.

Addig sem volt kérdés, melyik csapat nyeri meg a párharcot, és marad ezzel biztosan benn az A-ligában, és melyiknek kell majd rájátszást játszania a B-liga egyik második helyezettjével, 3–0-nál azonban a halvány remény is tovaszállt. Szoboszlai Dominik beadása után Sallai Roland bevetődve kapásból az oldalhálóba lőtte a labdát, Gera Dániel újra lehetőséget kapott Marco Rossitól, a lényegi kérdések azonban már korábban eldőltek – pedig még jött a hollandok negyedik gólja is…

A nagyobb játékerőt képviselő válogatott saját közönsége előtt magabiztos győzelmet aratott egy olyan rivális ellen, amelynek labdarúgói a nagy ijedtség árnyékában játszották végig ezt az NL-mérkőzést, és egészen bizonyosan nem tudták függetleníteni magukat a Szalai Ádámmal történtektől.

A csoport másik mérkőzésén

Németország–Bosznia-Hercegovina 7–0

AZ ÁLLÁS M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 5 4 1 – 17–3 +14 13 2. Hollandia 5 2 2 1 12–6 +6 8 3. MAGYARORSZÁG 5 1 2 2 3–10 –7 5 4. Bosznia-Hercegovina 5 – 1 4 3–16 –13 1

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

KAPUSOK: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha Berlin – Németország), Fiola Attila* (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

*Fiola Attila a hollandok ellen sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára.

A HOLLAND VÁLOGATOTT 25 FŐS KERETE A NOVEMBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

Kapusok: Mark Flekken (Brentford – Anglia), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Védők: Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia), Denzel Dumfries (Inter – Olaszország), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), Jorrel Hato (AFC Ajax), Jean Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), Matthijs de Ligt (Manchester United – Anglia), Devyne Rensch (Ajax), Stefan de Vrij (Inter – Olaszország), Jurriën Timber (Arsenal – Anglia)

Középpályások: Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), Frenkie de Jong (Barcelona – Spanyolország), Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), Noa Lang (PSV), Tijjani Reijnders (AC Milan – Olaszország), Quinten Timber (Feyenoord), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Támadók: Brian Brobbey (AFC Ajax), Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), Donyell Malen (Borussia Dortmund – Németország), Wout Weghorst (AFC Ajax)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman