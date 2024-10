Zenicai időutazás: jó lenne az a 2006-os 1–3...

Erőltetett párhuzam lenne, melyik csapat lesz óvatos vasárnap este, és a még ma is golyónyomokkal megjelölt házakról sem az jut eszünkbe, a magyar kaput ne lőjék szét a házigazdák. Akikkel beszélünk, azt mondják, megtanultak együtt élni bosnyákok, szerbek, horvátok itt, az egykori nagy Jugoszlávia közepén. Persze nem lehet nem észrevenni apró jeleket: a települések nevei cirill és latin betűkkel is olvashatók – lennének, ha a szerb többségű falvakban az utóbbit, a bosnyákoknál az előbbit nem fújták volna le festékkel. Azt hallani, a nemzetiségek közötti feszültséget inkább a politikusok szítják a pillanatnyi érdekeik szerint, a hétköznapokban ritkán tapasztalni nézeteltérést. A hotel éttermében legalábbis a legnagyobb egyetértésben dohányoznak – nekünk ez már furcsa látvány… – zárt térben szerbek, bosnyákok, és taglalják a németek elleni mérkőzés tapasztalatait, a magyarok elleni esélyeket. A cigaretta füstjétől alig láttuk, amint egyikük büszkén mutatta a fotóit a Puskás Aréna vendégszektorából.

Biztosak lehetünk benne, hogy a játszótéri óriás sakk mesterei is ott lesznek a stadionban – a futball mindennek mattot ad

Füst amúgy is van elég.

Zenica szélén a kontinens egyik legnagyobb alapterületű vasműve üzemel, megannyi kéményből gomolyog az ég felé felhőként az égéstermék. A mérések szerint Európa legszennyezettebb részére érkezett vasárnap délután a magyar labdarúgó-válogatott. És nem először: 2001 márciusában a Bicskei Bertalan vezette csapat felkészülési mérkőzésen 1–1-re végzett a Bilino Polje Stadionban este, míg a nagy csatát megelőzően még délután, Zenicától nem messze, Travnik városában a hóval belepett pályán a Gellei Imre irányította olimpiai válogatott is hasonló eredményt ért el, ott Simek Péter előkészítése után Gera Zoltán szerzett gólt. A nagyoknál az akkor huszonötödik válogatott mérkőzésén szereplő Horváth Ferenc szerzett vezetést, az volt a tizedik gólja címeres mezben, a találkozót megelőző naptári évet tekintve a nyolcadik válogatott meccsén nyolcadik találatát könyvelhette el – Bosznia-Hercegovina a most szövetségi kapitányként dolgozó Sergej Barbarez révén egyenlített (aki látta annak idején, tudhatja: a Borussia Dortmund és a Hamburg játékosa remek futballista volt). Aztán 2006-ban a Bozsik Péter vezette nemzeti csapat járt itt, és nagyon furcsa helyzetben, ugyanis a vb-selejtezőt néhány nappal korábban Újpesten katasztrofálisan kezdő csapat súlyos vereség után (1–4 Norvégia ellen) lépett pályára Zenica városában, és tudott javítani, mivel 3–1-re nyert. Huszti Szabolcs szerezte meg a vezetést, a szünet után Gera Zoltán (aki a két boszniai fellépése között az A-válogatott tagja lett) és a későbbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál góljaival elhúzott a magyar együttes, és győzött.

Manapság már nem nagyon szokás a mérkőzést megelőző napon a helyszínen edzeni egyet, úgyhogy a magyar válogatott játékosai is csupán pályabejáráson vettek részt vasárnap

Harmadszor lesz tehát Bosznia-Hercegovina vendége a magyar válogatott. A Marco Rossi irányította együttes vasárnap Telkiben edzett, és ebéd után repült Szarajevóba, hogy körülbelül órányi buszozást követően megérkezzen Zenicába. A legújabb szokások szerint a mérkőzés helyszínét csak megtekintik a játékosok, korábban laza, átmozgató edzés keretében ki is próbálták a talajt, de ez már nem divat, csak szemügyre veszik a körülményeket a keret tagjai. És közöttük már nem lehetett ott Dárdai Márton, akit combsérülése miatt a hollandok elleni, múlt pénteki összecsapás szünetében le is kellett cserélni: a Hertha BSC futballistája is repülőre ült, csakhogy Berlin felé vette az irányt, és klubja, a Hertha BSC szakemberei kezelik majd. Így máris kérdésessé vált a védelem összeállítása: múlt pénteken a második félidőben Fiola Attila átkerült a bal oldalra, Dárdai Márton helyére, és a ferencvárosi Botka Endre szállt be a lecserélt védő helyett. Szóba jöhet a keret újonca, Szűcs Kornél is, az angol Plymouth játékosa bemutatkozhat a bosnyákok ellen, kérdés, az olasz Parma játékosa, Balogh Botond felépül-e kisebb sérüléséből a hétfő esti összecsapásig.