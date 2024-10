„A játék képe a magyarok felfogásától függ” – a bosnyák kapitány szerint óvatosak leszünk

Sergej Barbarez szövetségi kapitányt a helyi média munkatársai arról faggatták, hogyan tervezi pótolni Adrian Barisicot és Ermedin Demirovicot. Előbbi a Basel védője, és komoly fejtörést okoz helyettesíteni, utóbbi a nemzeti csapat második számú sztárja: 2020 és 2022 között Sallai Roland klubtársa volt Freiburgban, hét gólt szerzett, két évig az Augsburgban játszott, ott már huszonhárom gólja volt két Bundesliga-idény alatt, nyáron a Bajnokok Ligájában szereplő VfB Stuttgart csapott le rá, ahol eddig hat meccsen öt gólt szerzett.

Nem baj, hogy a Németország elleni pénteki találkozó (1–2) 90+5. percben kapott sárga lapja miatt csak néző lehet hétfőn este.

,,Az egységes csapatjáték az erősségünk, így nem akarom személyekre lebontani a válaszom – mondta Sergej Barbarez. – Nyilván meghatározó játékosokról van szó, és nem bő a választék, minőségi Bundesliga-támadót egyik válogatott sem tud azonnal pótolni. Megnéztük a magyarok Hollandia elleni összecsapását, és nagyjából úgy futballoztak, ahogy mi próbáltunk a németek ellen: zárt védekezés, gyors ellentámadások. Hogy milyen lesz a játék képe hétfőn? Ez függ a magyarok felfogásától, aligha lesz ennyire védekező ellenfelünk futballja, és mi is szeretnénk többet támadni.”

A kapitány hozzátette: a bosnyák csapatnak is a három belső, két szélső védős felállás a legkomfortosabb, ebben a szisztémában tűnik leginkább stabilnak a védekezés.

,,Voltak jó periódusaink a németek ellen – mondta Sergej Barbarez. – És lesznek a magyarok ellen is, és lesz olyan is, amikor az ellenfél irányítja a mérkőzést. Nem ronthatunk neki ész nélkül az ellenfélnek, és azt gondolom, Marco Rossi csapata is óvatosan áll majd az összecsapáshoz.”

A nemzetiségi kérdés mindig fontos errefelé: a Zürich védője, Nikola Katic is bosnyák újságírói kérdésre elmondta, a csapategységet szimbolizálta, hogy a Németország elleni találkozón mindenki a szívére tett kézzel, hangosan énekelte a Himnuszt.

,,Nagyon fontos számunkra a szurkolói támogatás – mondta a védő, aki két évig a skót Rangers légiósa volt korábban. – Ebben a csapatban nincs széthúzás, egységesek vagyunk, összetartó közösség a miénk, és ezt lehetett látni a németek elleni mérkőzésen a vereség ellenére is. Erre az egységre alapozunk Magyarország ellen is.”