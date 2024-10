Dibusz Dénes: Pontosan tudom, milyen nehéz feladat vár ránk

– Okoz-e bizonytalanságot, hogy mostanában sok változás van a védősorban?

– Szerintem nem – mondta Dibusz Dénes, a magyar válogatott kapusa. – Igaz, hogy hosszú időn keresztül a szurkolók álmukból felkeltve is el tudták volna mondani a hátsó alakzat névsorát, de mostanában valóban történtek személycserék. Pénteken is úgy éreztem, stabil a védekezésünk, a csapatjátékunk, és mindenki tudja a feladatát. Bebizonyítottuk, hogy egy nagyon erős ellenfél ellen is képesek vagyunk koncentráltan, összeszedetten futballozni.

– Milyen volt a szombati hangulat Telkiben?

– Megbecsüljük a Hollandia ellen szerzett egy pontot, de mindenkiben van hiányérzet. Vezettünk, amikor emberelőnybe kerültünk, az más kérdés, hogy a mérkőzést visszanézve tűnik csak fel, hogy a hosszabbításban Szoboszlai Dominik szabadrúgása volt az egyetlen kapura lövési kísérletünk a második félidőben. Nincs hurráhangulat, a jó teljesítmény és a megszerzett pont ellenére senki sem három méterrel a föld felett közlekedik, a helyén kezeljük a történteket.

– Nemrég a Ferencvárossal járt Boszniában, a Borac Banja Luka elleni Európa-liga-selejtezőn.

– Valóban, vannak friss élményeim, nagyon megszenvedtünk a bosnyák csapat ellen, ezért pontosan tudom, milyen nehéz feladat előtt állunk. Megnéztük a pályát, szerintem remek állapotban van, szeretnénk egy jó mérkőzést vívni a házigazdákkal, és mindent megteszünk azért, hogy sikeresek legyünk.