Címlapsztori: hogyan dönt Marco Rossi? Kiadó még néhány poszt a csapatban

A KAPUSKÉRDÉS

Dublinban Gulácsi Péter kezdett, Dibusz Dénes csereként állt be, testvériesen elosztoztak a félidőkön és a kapott gólokon, s még nyitottnak tűnhetett a kérdés, melyikük kezd az Európa-bajnokságon. Azzal, hogy Debrecenben az egész mérkőzésen Gulácsi Péter állt a gólvonalon, Marco Rossi közölte döntését a közönséggel – mint írtuk, a kapusokkal már korábban megbeszélte ezt. Noha egyértelmű, mindketten magas szinten képesek megoldani a feladatot (ahogyan bármelyikük – mert ez futball – hibázhat is), rettentő nehéz döntés lehetett ez a kapitánynak. Gulácsi Péter a Bundesliga legjobb kapusaként stabil tagja volt a kezdőnek, ám több mint egy évig sérülés miatt hiányzott, ebben az időszakban az FTC játékosa 13 válogatott meccsen őrizte a kaput vereség nélkül, továbbá végigvédte a selejtezőt. Nem lett volna ok Gulácsi Pétert kivenni a kapuból, a sérülés adott esélyt Dibusz Dénesnek, és most meg úgy tűnt, nincs ok őt kivenni a kapuból – talán az dönthetett, hogy az Eb-n várható, a nemzetközi topfutballra jellemző agresszív letámadás a Bundesligában ismerős, az OTP Bank Ligában, főleg a Fradi hazai meccsein sajnos nagyon nem. Rengeteg érv lett volna amellett, hogy Dibusz Dénes maradjon a kapuban, de Gulácsi Péter óriási hatással volt az RB Leipzigre: 2024-ben a korábbi német válogatott kerettag Janis Blaswich öt bajnokin védett, ezeken csapata egy pontot szerzett, Gulácsi Péterrel tizenhárom bajnokin veretlen volt a Lipcse, 31 szerzett pont a mérleg – őrületes a különbség a hatékonyságban.

Optimális eset: két csoportmeccs után a hatpontos, már továbbjutó csapat pihentetheti a kezdőt, és akkor Dibusz Dénes is játéklehetőséget kaphat.

Kicker

A magyar válogatott már az első félidőben eldöntötte az Izrael elleni mérkőzést, háromnál több gólt is szerezhetett volna. Valószínűleg Marco Rossi szövetségi kapitány már az Eb-kezdőcsapatát próbálgatta, s jó hír a magyaroknak, hogy a cserék is remekül szálltak be. Összességében Magyarország meggyőző teljesítményt nyújtott. Daily Record

A skót napilap internetes kiadása szerint Magyarország Izrael ellen megmutatta, mennyire jó és veszélyes csapat, így résen kell lennie Skóciának. Az első félidőben parádés tizenegy percet produkált Marco Rossi szövetségi kapitánya együttese, látványos megmozdulásokat láthattak a szurkolók. Blick

Szoboszlai Dominikért aggódnak a magyarok – írja a svájci oldal. A válogatott csapatkapitányát combsérülés miatt le kellett cserélni Izrael ellen, a kiesése alapjaiban megváltoztatná a magyar csapatot. Ami a meccset illeti, Magyarország az első fél órában gyönyörű megoldásokkal és három góllal el is döntötte a mérkőzést. LAPSZEMLE

A VÉDELEM OSZLOPAI

Willi Orbánra nem kell sok szót vesztegetni, kiemelkedően legjobb védőnk irányít középen, jó formában van, magabiztosságot sugároz, és ha tízmillió szövetségi kapitány országa vagyunk, éppen tízmillióan teszik őt a kezdőbe.

Dárdai Márton (24) labdabiztos, pontosan passzol, jó formában van – megvan rá az esély, hogy ő játszik majd Szalai Attila (a kis képen) helyén az Eb-n (Fotó: Imago Images)

A jobb oldalon Lang Ádám, Botka Endre, Fiola Attila és Balogh Botond jöhet számításba. A ciprusi Omonia légiósa kezdett mindkét felkészülési meccsen, Dublinban gólt szerzett. A mai nemzetközi futballban a terhelés – az adott bajnokság színvonalát tekintve különböző – mértéke meghatározhatja az Eb végkimenetelét. A két döntős hét meccset vív a hosszú klubidény után, és nem mindegy, a negyedik-ötödik-hatodik éles mérkőzésen ki mennyire friss. Nos, fura módon Lang Ádámnak és Fiola Attilának a közelmúltban elszenvedett sérülése az Eb kerettagságát nem sodorta veszélybe, de a kisebb pihenő jól jöhetett: szusszanásra, testi-lelki feltöltődésre kiváló volt az amúgy nem kívánt kényszerszünet.

Mi lesz Willi Orbán bal oldalán? Nehezebb kérdés, és Marco Rossi szombat este azt mondta, Dárdai Mártonnak és Szalai Attilának is ötven százalék esélye van bekerülni a kezdőbe. Szalai Attila 44 mérkőzést játszott a válogatottban az olasz szakembernél, aki láthatóan ragaszkodik hozzá. Csakhogy maga Rossi hangoztatta, aki nincs folyamatosan játékban, kikerülhet a csapatból, és Szalai Attila idénye szörnyen alakult: a Hoffenheim és a Freiburg kezdőjébe sem tudott bekerülni, saját elvei ellen dönt a kapitány, amikor őt játszatja. Szalai Attila remek mentalitású, jól fejelő, igazi harcos, de a meccshiány erősen érződik a megoldásain – Dárdai Márton labdabiztosabb, pontosabb a passzjátékban, jobb formában is van.

Bolla Bendegúz (balra) ragyogó teljesítményt nyújtott az izraeliek elleni mérkőzésen, ő Loic Negót (a kis képen) szoríthatja ki a magyar kezdőcsapatból (Fotó: Getty Images)

A FEDEZETSOR

Botka Endre, Fiola Attila is megoldja a vonal melletti szélső feladatkörét, de a kapitány itt két jelölt között vacillál: Loic Nego vagy Bolla Bendegúz? Előbbi kezdett Dublinban, utóbbi a Svájci Kupa-döntő miatt később csatlakozott a kerethez, és a francia származású futballista lendületesen kezdett, igaz, két ígéretes helyzetet is kihagyott. Bolla Bendegúz viszont nagyot lépett a kezdőcsapat felé Debrecenben: két gólban is főszerepet vállalt, remek cseleket mutatott be, élvezte a játékot, igaz, egy nagy helyzetet ő is kihagyott. Ebben a pillanatban arra van nagyobb esély, hogy Bolla kezd Kölnben. Belül, a két védekezőpozícióban a 81-szeres válogatott Nagy Ádám helye stabilnak tűnik: a kapitány bízik benne, a legfontosabb utasításokat vele közli. A játéka biztonságra törekvő, emiatt sokan kritizálják, de jellemzően 95 százalékos pontossággal passzol, és ez fontos adat. Mellette Schäfer András ugyancsak tízmillió magyar kapitánynál lenne kezdő, ám váratlanul nem kapott lehetőséget Debrecenben, pedig egészségesnek tűnik, végig melegített a második félidőben. Callum Styles kezdett a helyén, aki megsérült, Kleinheisler László állt be csereként, de vele többször veszekedett idegesen a kapitány meccs közben: vagy nincs formában, vagy nem érti, mit kértek tőle. Tippünk szerint Nagy Ádám és Schäfer András kezd belül.

A bal oldalon érdekes a helyzet: Kerkez Milos a Premier League-ben szerepel, ez nagy előnye a Puskás Akadémiában futballozó Nagy Zsolttal szemben. Ám az elmúlt hetekben azt lehetett látni, hogy a légiós formája visszaesett, mintha kissé elfáradt volna, és e két felkészülési mérkőzésen sem tündökölt, miközben Nagy Zsolt kiemelkedően teljesítve, gólerősen fejezte be a bajnokságot – az angol élvonal Kerkez Milos, az aktuális forma Nagy Zsolt mellett szóló érv.

Nagy Zsolt az egész klubidényben kimagaslóan futballozott, formáját a válogatott mérkőzéseken is hozza – ő Kerkez Milossal „fut versenyt” (Fotó: Dömötör Csaba)

A TÁMADÓ HADERŐ

Szoboszlai Dominik nyilván külön bekezdés: a Premier League-idény végére kissé elfáradt, kikerült a Liverpool kezdőjéből. Dublinban az egyik legvisszafogottabb teljesítményét nyújtotta a nemzeti csapatban, kis túlzással az összes korábbi meccsén nem volt annyi pontatlan passza, mint Írországban. Debrecenben jobban teljesített, de nem emelkedett ki a csapatból, ami nem baj, nem lehet minden meccsen ő a legjobb, a sérülés pedig nem öröm – ha Marco Rossi nem aggódik emiatt, mi is csak kicsit.

Sallai Roland sincs élete formájában, Freiburgban az ő teljesítménye is visszaesett némileg, de Izrael ellen önbizalmat szerezhetett, nem kérdés, ott a helye a kezdőben. Ahogyan Varga Barnabásnak is: az FTC gólkirálya is elfásult az idény végére, a kupadöntő is balul sült el, és bár Dublinban volt egy jó passza, gyengén teljesített. A Loki stadionjában viszont remekelt, ismét a legjobb napjait idézte, két gól és olyan gólpassz, amilyet csak ő tud adni: a felhők közül fejelte vissza a labdát Sallai Roland elé. Bizakodjunk, hogy ezt a formát viszi Németországba.

A KAPITÁNY KOMMENTJEI

Nincs alkalom, hogy Marco Rossi ne hivatkozna a döntéseit kritizáló kommentekre, noha közvetlen munkatársai is arra biztatják, hagyja őket a fenébe. Az olasz temperamentum mégsem engedi, hogy könnyen túllépjen egyetlen rossz szón is, akkor sem, ha a névtelen „szerző” sohasem rúgott labdába, edzést sem tartott és amúgy is született rosszindulatú – a kapitány motorja szeretettel működik, márpedig ekkora népszerűség kevés szakembert övezett a válogatott élén. A nehéz döntéseit is elfogadják a szurkolók, és ahogyan korábban írtuk: egy – ne így legyen, persze! – rosszul alakuló Eb után is teljes a bizalmunk iránta, vele induljunk csatába a vb-selejtezőben!