Heti légiósprogram: vasárnap Liverpool–Arsenal rangadó

AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ
ANGLIA
Premier League
21.00: Newcastle United–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik
AUGUSZTUS 26., KEDD
ANGLIA
Ligakupa, 2. forduló
20.45: Swansea City–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 1. forduló
20.45: Eintracht Braunschweig–VfB Stuttgart
Braunschweig: Szabó Levente
ROMÁNIA
Román Kupa, selejtező
18.00: Steaua Bucuresti–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel
AUGUSZTUS 27., SZERDA
ROMÁNIA
Román Kupa, selejtező
16.30: FC Voluntari–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Torvund Alexander, Végh Bence
16.30: Soimii Gura Humorului–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
16.30: CSM Olimpia Szatmárnémeti–CSM Slatina
CSM Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 3. forduló
17.00: Kende–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 4. forduló, visszavágó
19.00: Rapid Wien (osztrák)–ETO FC
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
20.00: Arda (bolgár)–Raków (lengyel)
Raków: Baráth Péter
AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
18.30: Hertha BSC–Elversberg
Hertha: Dárdai Márton
ROMÁNIA
Superliga
19.30: Rapid Bucuresti–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel
SZLOVÉNIA
Prva Liga
17.30: Aluminij–Koper
Aluminij: Tanyi Barnabás
AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
13.30: Stoke City–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
16.00: Blackburn Rovers–Norwich City
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: Portsmouth–Preston North End
Portsmouth: Kosznovszky Márk
League One (III. osztály)
13.30: Cardiff City–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: Grazer AK–Sturm Graz
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lommel SK–Sporting Lokeren
Lommel: Vancsa Zalán
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Olympia Nicosia–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
vasárnap, 1.30: New York Red Bulls–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
vasárnap, 2.30: Sporting Kansas City–Colorado Rapids
SKC: Sallói Dániel
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: RB Leipzig–Heidenheim
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Eintracht Braunschweig–Arminia Bielefeld
Braunschweig: Szabó Levente
OLASZORSZÁG
Serie A
18.30: Parma–Atalanta
Parma: Balogh Botond
Serie B (II. osztály)
21.00: Spezia–Catanzaro
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: ASA Marosvásárhely–Campulung
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
13.00: Sepsi OSK–CSM Olimpia Szatmárnémeti
Sepsi: Sigér Dávid
CSM Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
19.00: Real Valladolid–Córdoba
Valladolid: Nikitscher Tamás
SZERBIA
Szuperliga
19.00: Topolya–Javor
Topolya: Mezei Szabolcs
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Kasimpasa–Gaziantep
Kasimpasa: Szalai Attila
20.30: Galatasaray–Rizespor
Galatasaray: Sallai Roland
Rizespor: Mocsi Attila
AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
17.30: Liverpool–Arsenal
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Hartberg–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: FC Bruges II–Genk II
Bruges II: Ostoici Stefan
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Le Havre–Nice
Le Havre: Loic Nego
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.15: Pogon Szczecín–Raków
Raków: Baráth Péter
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Wolfsburg–Mainz
Wolfsburg: Dárdai Bence
17.30: Borussia Dortmund–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
SKÓCIA
Premiership
15.00: Dundee FC–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
17.00: FC Andorra–Burgos
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SVÁJC
Super League
14.00: Lausanne–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
14.00: AIK–Sirius
AIK: Csongvai Áron
SZLOVÁKIA
Niké Liga
17.00: Slovan Bratislava–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
19.00: Nagyszombat–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Bősze Levente, Redzic Damir, Tuboly Máté
SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
17.00: FK Csíkszereda–Otelul
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Torvund Alexander, Végh Bence
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
17.00: Dravinja–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin