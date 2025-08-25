Ahmed Hesamnak Jahja Omar tanácsolta, hogy igazoljon Veszprémbe

„Alapból igaz rám, hogy játszom a kézilabdát, és viszonylag keveset olvasok róla, de az az igazság, hogy futottam egy kört, és több embert is megkérdeztem, amikor ide igazoltam. Mindenekelőtt persze Jahja Omart, aki öt évig játszott itt, jól ismeri a klubot, és adott egy rövid összegzést róla. Csak szuperlatívuszokban beszélt Veszprémről, azt tanácsolta, ha magasabb szintre akarok lépni kézilabdázóként, akkor mindenképpen ide kell igazolnom. Azt is mondta, hogy a csapat szurkolói szinte megőrülnek a kézilabdáért, nekem ez is fontos volt. Mondjuk, ezt ellenfélként már átéltem személyesen is, két éve játszottam a Veszprém Arénában a Montpellier-vel” – fogalmazott Ahmed Hesam, hozzátéve, hogy maga a városi is jó benyomást tett rá.

„Bevallom, kezdetben kicsit tartottam attól, hogy Veszprém kis város, és talán túl csendes lesz, de amikor idejöttem, láttam, hogy tele van élettel! Bár nem olyan nagy, mint Kairó vagy Montpellier, mozgalmas és nagyszerű a hangulata. Ám ami a legjobban tetszik, az a kézilabda színvonala, és ahogyan az emberek itt kezelik ezt a sportágat” – mondta.

Az egyiptomi légiós beszélt a Veszprémet irányító Xavier Pascuallal való munkáról is.

„Még ismerkedem vele, fedezem fel, de nap mint nap beszélgetünk egymással, hogy minél többet megtudjunk a másikról. Amit a legjobban szeretek benne, az a versenyszellem, hogy mindig van célja, amit el akar érni, és nem érdekli, ki áll előtte. Pontosan tudja, mit szeretne tőled, amit úgy is kell megcsinálnod, ahogy kéri, ez pedig arra ösztönöz minket, hogy jobbak és jobbak legyünk. Sosincs olyan, hogy »csak úgy« edzünk egyet, Pasqui mindig az utolsó pillanatig hajt minket, és pontosan ez az, amire szükségünk van, hogy elérjük a céljainkat” – fogalmazott, majd kitért az egyiptomi kézilabda látványos fejlődésére is, amelyhez maga Pascual is hozzájárult.

„Ennek két fontos oszlopa van. Mára egyre többen játszanak Európában, ami korábban nem volt gyakori, egy egyiptomi játékos ritkán hagyta el az országot és a családját. Mostanra ez megváltozott, nyitottabbá és könnyebbé vált. Amikor fiatalon kézilabdázni kezdtem, csak néhányan játszottak külföldön, ma pedig körülbelül tizenöten, és ha van ennyi játékosod, akik nagyon magas szinten játszanak, azok új szintre fogják emelni a nemzeti csapatot. A másik, hogy mindig is jó edzőink voltak a válogatott élén, Roberto García Parrondo, David Davis, Juan Carlos Pastor és most Xavier Pascual, a kézilabda legnagyobb mesterei. A legjobbaktól tanultuk meg a spanyol rendszert, és minden alkalommal, amikor új kapitányunk van, új dolgokat hoz magával, ami egyre jobbá teszi az egyiptomi válogatottat” – mondta Ahmed Hesam.

A 25 éves kézilabdázó azt is elmondta, hogy Jahja Omar tanácsa mellett elsősorban a BL-szereplés vonzotta Veszprémbe, valamint az, hogy a bakonyiak minden évben ott vannak a sorozat fő esélyesei között.