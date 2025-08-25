Nemzeti Sportrádió

BL-döntőt vezető bírót jelöltek a Qarabag–Ferencváros mérkőzésre

2025.08.25. 11:01
Clément Turpin az áprilisi Barcelona–Internazionale BL-elődöntőn (Fotó: Getty Images)
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elkészítette a játékvezető-küldést a labdarúgó Bajnokok Ligája heti mérkőzéseire: eszerint a Qarabag–Ferencváros rájátszás-visszavágót a neves francia bíró, Clément Turpin vezeti szerda este az azeri fővárosban.

A 43 éves Clément Turpin 2010 óta FIFA-játékvezető, dolgozott három Európa-bajnokságon és két világbajnokságon – a 2016-os Eb-n ő fújta a sípot a magyar–osztrák (2–0) csoportmeccsen –, vezetett már Bajnokok Ligája-döntőt (2022) és Európa-liga-finálét (2021) is.

Mint ismert, a BL-ligaszakaszba jutásért zajló párharc első, budapesti mérkőzésén a Qarabag 3–1-re győzött az FTC ellen.

Szerdán jut mérkőzés Kovács Istvánnak is, a nagykárolyi játékvezető az FC Köbenhavn–FC Basel meccset vezeti; kiélezett csata várható, az első felvonás 1–1-re végződött Svájcban.

 

