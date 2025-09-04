Eldőlt, nem játszhat az MU védője a mieink ellen

A 25 éves védő az elmúlt hétvégén végig a pályán volt a Manchester Unitedben a Burnley 3–2-es legyőzésekor, s nem tűnt úgy, hogy megsérült volna, ennek ellenére izomfáradtság miatt szerdán távozott a válogatott edzőtáborából.
A PFP közlése szerint Dalot helyett a Lazio egyszeres válogatottja, Nuno Tavares kapott meghívót. A 25 éves hátvéd nem utazik haza Portugáliába, Rómából egyből Jerevánba repül, s ott csatlakozik majd Roberto Martínez csapatához, mivel szombaton a portugálok Örményország vendégeként kezdik meg a világbajnoki selejtezősorozatot. Második meccsüket jövő kedden Budapesten a Puskás Arénában játsszák majd.
VB 2026, EURÓPAI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
18.00: Örményország–Portugália
20.45: Írország–Magyarország (Tv: M4 Sport)
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
18.00: Örményország–Írország
20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport)