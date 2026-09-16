El: simán nyert a Sparta, Nego nélkül okozott meglepetést az Omonia

A Sparta már az első félidőben kétgólos előnybe került Tobias Guddal duplájával, majd John Mercado és Patrick Vydra is eredményes volt. Az örmény csapat becsületét Bruno Wilson Valdez mentette meg, de a prágaiak így is magabiztosan szerezték meg a három pontot.

A szerdai játéknap másik korai mérkőzésen az Omonia Nicosia késői góllal (Jure Balkovec) legyőzte a Celta Vigót. A ciprusiaknál Loic Nego nem lépett pályára, a cserepadon foglalt helyet.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Szerdai mérkőzések

Omonia Nicosia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol) 1–0 (Balkovec 88.)

Ararat-Armenia (örmény)–Sparta Praha (cseh) 1–4 (Wilson Valdez 55., ill. Guddal 20., 22., J. Mercado 53., P. Vydra 72.)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Celje (szlovén) (RTL+)

21.00: Milan (olasz)–Benfica (portugál) (RTL+)

21.00: Olympiakosz (görög)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

21.00: Anderlecht (belga)–Olympique Lyon (francia) (RTL+)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rennes (francia) (RTL+)

21.00: Sunderland (angol)–AZ (holland) (Tv: Sport2)

21.00: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)