Nemzeti Sportrádió

A Herthánál sem tudják, mikor térhet vissza Dárdai Márton

P. K.P. K.
2026.10.09. 15:44
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Dárdai Márton (balra) ebben az idényben négy bajnokin szerepelt, de csak 19 percet játszott (Fotó: AFP)
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légiósok Dárdai Márton Hertha BSC
Dárdai Márton sérülés miatt hagyta ki a magyar labdarúgó-válogatott Nemezetek Ligája-meccseit, és egyelőre klubjánál, a német másodosztályban élen álló Hertha BSC-nél sem tudják, mikor térhet vissza – erről Stefan Leitl vezetőedző nyilatkozott a Fürth elleni hétvégi bajnoki előtt.

 

„Elhúzódó problémával küzd – idézi a Berliner Morgenpost a Hertha BSC vezetőedzőjét, Stefan Leitlt a magyar válogatott védő, Dárdai Márton sérülését illetően, a Fürth (Keresztes Krisztián csapata) elleni vasárnapi bajnokit megelőzően. – Hosszú távon csak akkor van értelme a játékának, ha százszázalékos állapotban van. Ez jelenleg nincs így. Próbáljuk hosszú távra is megfelelő állapotba hozni. Remélem, hamar sikerül, mert nagyon fontos játékos, szükségünk van rá.”

A Berliner Morgenpost lágyéktáji problémákat említ a belső védőt illetően, ami miatt Dárdai külön is edz a csapattól, ugyanakkor a Bild szeméremcsont-sérülésről ír. Az biztos, hogy vissza-visszatérő fájdalomról lehet szó, ugyanis az előző idényben alapembernek számtó Dárdai ebben a kiírásban eddig csak perceket kapott, négy bajnokin 19 percet szerepelt csereként, de a legutóbbi két fordulóban már nem is állt be.

Jó hír viszont a Hertha szurkolóinak, hogy a Fürth elleni hazai meccsen már ott lehet a keretben a svéd válogatott csatár, Gustaf Nilsson, aki izomsérülés miatt nem szerepelt a svédeknél a Nemzetek Ligájában, de vasárnap számíthat rá a berliniek szakmai stábja.

A Hertha hat forduló után hibátlan teljesítménnyel, 18 ponttal vezeti a másodosztály tabelláját a 16 pontos Nürnberg előtt, a Fürth hat ponttal a 12.

 

légiósok Dárdai Márton Hertha BSC
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