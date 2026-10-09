A Herthánál sem tudják, mikor térhet vissza Dárdai Márton

„Elhúzódó problémával küzd – idézi a Berliner Morgenpost a Hertha BSC vezetőedzőjét, Stefan Leitlt a magyar válogatott védő, Dárdai Márton sérülését illetően, a Fürth (Keresztes Krisztián csapata) elleni vasárnapi bajnokit megelőzően. – Hosszú távon csak akkor van értelme a játékának, ha százszázalékos állapotban van. Ez jelenleg nincs így. Próbáljuk hosszú távra is megfelelő állapotba hozni. Remélem, hamar sikerül, mert nagyon fontos játékos, szükségünk van rá.”

A Berliner Morgenpost lágyéktáji problémákat említ a belső védőt illetően, ami miatt Dárdai külön is edz a csapattól, ugyanakkor a Bild szeméremcsont-sérülésről ír. Az biztos, hogy vissza-visszatérő fájdalomról lehet szó, ugyanis az előző idényben alapembernek számtó Dárdai ebben a kiírásban eddig csak perceket kapott, négy bajnokin 19 percet szerepelt csereként, de a legutóbbi két fordulóban már nem is állt be.

Jó hír viszont a Hertha szurkolóinak, hogy a Fürth elleni hazai meccsen már ott lehet a keretben a svéd válogatott csatár, Gustaf Nilsson, aki izomsérülés miatt nem szerepelt a svédeknél a Nemzetek Ligájában, de vasárnap számíthat rá a berliniek szakmai stábja.

A Hertha hat forduló után hibátlan teljesítménnyel, 18 ponttal vezeti a másodosztály tabelláját a 16 pontos Nürnberg előtt, a Fürth hat ponttal a 12.